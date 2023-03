Empfohlen wird für Erwachsene etwa ein gestrichener Teelöffel Salz pro Tag. Foto: REUTERS/CARLO ALLEGRI

Genf – Um Bluthochdruck, Herz- und anderen Krankheiten vorzubeugen, wollten die Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Salzkonsum eigentlich reduzieren. Sie dürften ihr Ziel aber verfehlen, berichtete die WHO am Donnerstag. Das Ziel von 2013 war, den Natriumkonsum bis 2025 um 30 Prozent zu senken.

Hauptquelle für Natrium ist Speisesalz (NaCl). Es ist aber auch in Würzmitteln wie Natriumglutamat enthalten. Fünf Gramm Salz enthalten etwa zwei Gramm Natrium. Die WHO empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als zwei Gramm Natrium am Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht etwa einem gestrichenen Teelöffel Salz. Sie schätzt den tatsächliche Verzehr im weltweiten Durchschnitt auf gut das Doppelte.

Keine Vorschriften in Österreich zur Reduzierung

Nur neun Länder hätten klare und umfassende Vorschriften für die Reduzierung von Natrium. Österreich ist nicht darunter. Solche Vorschriften haben den Angaben zufolge Brasilien, Chile, Litauen, Malaysia, Mexiko, Saudi-Arabien, Spanien, Tschechien und Uruguay.

Mehr Regierungen müssten Höchstwerte für den Natriumgehalt von Nahrungsmitteln festlegen, sehr salzhaltige Nahrung in Schulen, Krankenhäusern und Kantinen vermeiden, den Salzgehalt prominent auf Packungen vorschreiben und Aufklärungskampagnen durchführen.

"Ungesunde Ernährung ist weltweit eine der Hauptursachen für Tod und Krankheit", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Die übermäßige Aufnahme von Natrium ist eine der Hauptursachen dafür." (APA, 9.3.2023)