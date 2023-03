Captain Alban (Oliver Masucci) in "Der Schwarm". Foto: ORF/ZDF/Fabio Lovino/Gianluca Moro

Wien – Zum Finale hin ist der achtteiligen Serie "Der Schwarm" etwas die Luft ausgegangen. Waren bei den ersten zwei Folgen am Montag in ORF 1 im Schnitt noch 569.000 und 611.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 20 Prozent Marktanteil dabei, so verfolgten am Mittwoch durchschnittlich 430.000 die letzten drei Folgen der internationalen Koproduktion. Der Marktanteil bewegte sich zwischen 16 und 17 Prozent.

Die Folgen drei bis fünf des Ökö-Thrillers nach Frank Schätzings Bestseller sahen am Dienstag zwischen 404.000 und 526.000 Zuseherinnen und Zuseher. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe ab 12 Jahren zwischen 15 und 24 Prozent.

Die Diskussionsrunde "Let’s talk" mit Lisa Gadenstätter am Mittwoch, die im Anschluss an das Finale ausgestrahlt wurde, ließen sich durchschnittlich 173.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 13 Prozent nicht entgehen. (red, 9.3.2023)