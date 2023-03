Der typische Tesla-Besitzer ist laut der jüngsten Studie zwischen 51 und 54 Jahre alt. Foto: Gillian Flaccus, AP

Der durchschnittliche Tesla-Besitzer ist ein weißer Mann aus der oberen Mittelschicht, so eine Studie von Hedges & Company, einem digitalen Marketingunternehmen für Automobilhersteller. Das Unternehmen analysierte eine Fahrzeugbesitzerdatenbank mit über 175 Millionen Autobesitzern in den USA und schlüsselte die demografischen Daten der Inhaber von Model S, 3 und X im Jahr 2022 auf.

77 Prozent und 71 Prozent der Model S- und Model X-Besitzer sind männlich, während 84 Prozent der Model-3-Besitzer ebenfalls männlich sind, so das Unternehmen. Zum Vergleich: Laut der Federal Highway Administration (FHWA) sind nur 49 Prozent aller Fahrzeuge in den USA auf Männer zugelassen, wie aus einem Bericht von "Business Insider" hervorgeht.

Laut dem Martkforschungsunternehmen bezeichnen sich 87 Prozent der Besitzer der drei Tesla-Modelle als Weiße, acht Prozent als Hispanoamerikaner und fünf Prozent gehören anderen Ethnien an.

Die Analyse ergab, dass Tesla-Fahrer größtenteils aus der oberen Mittelschicht stammen – also ein Haushaltseinkommen von über 100.000 Dollar pro Jahr haben. Demnach haben die Fahrer des Model S, 3 und X ein durchschnittliches jährliches Haushaltseinkommen von 151.096, 133.879 Dollar beziehungsweise 146.623 Dollar. Das mittlere Haushaltseinkommen in den USA liegt laut Daten des US Census Bureau aus dem Jahr 2021 mit 70.784 Dollar etwa bei der Hälfte.

Tesla-Besitzer haben eher keine Kinder

Etwa 66 Prozent der Tesla-Besitzer haben laut der Analyse keine Kinder zu Hause. Das bedeutet jedoch nicht, dass Tesla-Besitzer unbedingt kinderlos sind, denn die Besitzer des Model S und X sind mit einem Durchschnittsalter von 52 und 54 Jahren tendenziell älter. Das Durchschnittsalter der Model-3-Besitzer liegt dagegen bei 51 Jahren.

Die Analyse von Hedges and Company deckt sich in Bezug auf Geschlecht und Einkommen weitgehend mit anderen Studien über Tesla-Fahrer. Eine Studie von Jerry, einer in Palo Alto ansässigen App für Kfz-Versicherungen, ergab jedoch, dass 70 Prozent der Tesla-Fahrer im Datensatz 34 Jahre alt oder jünger waren.

Die Studie ergab auch, dass Tesla-Fahrer im Durchschnitt besser ausgebildet sind. Etwa ein Drittel der untersuchten Tesla-Fahrer hatte einen Master- oder Doktortitel, im Vergleich zu nur 13 Prozent der US-Bevölkerung. Die häufigsten Berufe waren außerdem Ingenieur, Betriebsleiter und Softwareentwickler, berichtete Jerry. (red, 13.3.2023)