Pro

von Stefan Mey

Wandern ist ein schönes Hobby, der ideale Ausgleich zur Bildschirm-Starrerei im Alltag. Doch wie orientiert man sich dabei? Freilich habe auch ich all die Apps ausprobiert, mit denen man die Routen planen, navigieren und die eigene Performance tracken kann. Super. Zumindest für harmlose Spaziergänge im Wienerwald.

Geht es aber hoch in die Berge, sind andere Dinge wichtig. Und dazu gehört, dass man sich nicht auf ein Hilfsmittel verlässt, dessen Akku vor dem Ende der Wanderung leer sein könnte. Das nutzlos wird, wenn man es in einem Bach versenkt. Und dessen Wanderrouten oft nicht professionell betreut, sondern von Privatusern hochgeladen oder gar automatisiert in der App generiert werden. Das kann lebensgefährlich enden – so geschehen im vergangenen Sommer, als 107 Schüler gerettet werden mussten, weil sie sich bei der Routenwahl auf Informationen aus dem Netz verlassen hatten.

So schön das Hobby auch ist, die Sicherheit sollte im Vordergrund stehen. Und diese wird auch heute durch Apps noch nicht ganz gewährleistet.