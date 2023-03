Jim Gordon, Schlagzeuger von Eric Clapton und Komponist des berühmten Pianoschlusses von dessen Hit "Layla", ist am Montag 77-jährig verstorben.

1945 geboren und in Kalifornien aufgewachsen, saß er als Studiomusiker der Wrecking Crew bei Aufnahmen von unzähligen Musikgrößen von John Lennon über Cher, Joan Baez, Alice Cooper, Tom Waits, Neil Diamond, Tom Petty bis zu den Beach Boys am Schlagzeug. Mit Eric Claptons Derek and the Dominos nahm er "Layla and Other Assorted Love Songs" auf. Kollegen warfen ihm jedoch vor, den Pianoschluss, für den er Ko-Autor des Songs wurde, plagiiert zu haben.

Mitte der 1970er begann der Absturz mit Alkohol und Drogen, Gordon entwickelte eine Schizophrenie, hörte Stimmen. 1983 tötete er infolge seine Mutter. Nach Jahren im Gefängnis war er zuletzt Patient einer medizinischen Einrichtung. (red, 16.3.2023)