Die großen, bauschigen Raumanzüge, mit denen Neil Armstrong und seine Apollo-Kollegen vor einem halben Jahrhundert auf dem Mond umherspaziert sind, haben wohl endgültig ausgedient. Die Haute Couture für fremde Himmelskörper verlangt nach Neuem, und für die nächste Mondlandung geht der Trend offenbar zu figurbetonteren Schnitten für Männer und Frauen gleichermaßen: Die Nasa präsentierte den ersten Prototyp der nächsten Anzuggeneration für Außeneinsätze auf der Mondoberfläche.



Die Weltraummodenschau fand im Johnson Space Center in Houston, Texas, statt, gemeinsam mit Vertretern von Axiom Space. Das Unternehmen mit Sitz in Texas war von der US-Raumfahrtbehörde mit der Entwicklung eines Raumanzugs für die Artemis-Missionen beauftragt worden. Die gesamte Präsentation kann man hier nachsehen.

Die alten Anzüge trugen etwas auf: Im Bild Buzz Aldrin beim Aussetzen eines Bebenmessgeräts am 20. Juli 1969. Foto: NASA/Neil Armstrong

Die nächste Artemis-Mission

Die ersten Phase, Artemis 1, war eine unbemannte 25-tägige Mission des Space Launch System (SLS), die die Orion-Kapsel mehrmals um den Mond herum führte. Dabei wurden Systeme und Technologien getestet, die für eine künftige bemannte Mondlandung benötigt werden. Im November 2024 soll Artemis 2 abheben. Die Mission gleicht Artemis 1 in weiten Teilen, mit dem Unterschied, dass der Mond diesmal mit vier Astronauten an Bord umrundet wird. Die Namen dieser vier Raumfahrerinnen und/oder Raumfahrer wollen die Nasa und die kanadische Weltraumbehörde CSA am 3. April verraten.



Artemis 3 schließlich könnte erstmals seit 1972 wieder Menschen auf die Mondoberfläche bringen. Bei dieser Mission sollen vier Astronauten in einen Mondorbit einschwenken. Zwei von ihnen steigen dann für die letzte Phase auf ein Landegefährt um, das die beiden zum Krater Shackleton am Südpol des Mondes und wieder zurück bringt. Insgesamt werden für die Mission weniger als 30 Tage veranschlagt. Per Stand März 2023 soll Artemis 3 nicht vor Dezember 2025 starten.

AxEMU, der Prototyp des Artemis-3-Raumanzugs. Hier mit einem dunkelgrauen Obermaterial versehen, wird er in der endgültige Version weiß sein. Foto: Axiom Space

Neue Mode auf dem Mond



Was die Artemis-Astronautinnen und -Astronauten wahrscheinlich bei ihrer Mondlandung tragen werden, wurde am Mittwoch von der Nasa und Axiom enthüllt. Das Outfit unterscheidet sich deutlich von den unförmigen Raumanzügen vergangener Zeiten. Die als Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) bezeichneten Anzüge wirken stromlinienförmiger und flexibler und bieten einen größeren Bewegungsspielraum.



Die in rund zehnjähriger Arbeit entwickelten neuen Anzüge – inklusive Helm, Visier, Stiefeln und einer Art Rucksack – böten außerdem auch einen besseren Schutz vor den harschen Bedingungen im All, hieß es. Die Raumfahrerinnen und Raumfahrer könnten sich damit besser bücken oder hocken, um Proben von der Mondoberfläche aufzusammeln. Auf dem Helm sind Kameras und Lampen angebracht, im "Rucksack" befindet sich ein Lebenserhaltungssystem, das als eine Art "Mischung aus sehr schicker Taucherflasche und Klimaanlage" beschrieben wurde.

Für fast alle Amerikaner passend

Laut Axiom seien sie hinsichtlich Größe und Passform deutlich variabler als die alten Mondanzüge. Sie wurden so konzipiert, dass sie einem großen Spektrum potenzieller Träger passen. 90 Prozent der männlichen und weiblichen US-Bevölkerung würden dort hineinpassen, erklärte auch die Nasa.

Video: Der neue Mondanzug AxEMU wurde im Johnson Space Center in Houston, Texas, präsentiert. VideoFromSpace

"Die Partnerschaft der Nasa mit Axiom ist entscheidend für die Landung von Astronauten auf dem Mond", erklärte Nasa-Administrator Bill Nelson bei der Veranstaltung. "Solche Raumanzüge werden nicht nur die erste Frau auf den Mond bringen, sondern auch mehr Menschen als je zuvor die Möglichkeit geben, den Mond zu erkunden und zu erforschen."

Aus Grau wird Weiß

Eine endgültige Version seien die präsentierten Mondgewänder allerdings nicht, betonte die Nasa. Die kohlegraue Farbe der ausgestellten Anzüge würde dem üblichen Weiß weichen. Dies sei die beste Farbe, um das grelle Sonnenlicht auf der Mondoberfläche zu reflektieren und den Träger vor der extremen Hitze zu schützen. Im Spätsommer soll der Nasa von Axiom Space eine erste Reihe von Anzügen zu Trainingszwecken bereitgestellt werden.



Axiom ist nicht das einzige "Designerlabel", das zurzeit neue Raumanzüge für die Nasa entwirft. Die US-Raumfahrtbehörde hat auch einen Vertrag mit Collins Aerospace, die die nächste Generation von Raumanzügen für die Internationale Raumstation entwickeln. (tberg, red, 16.3.2023)