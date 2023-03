Endlich keine Wartezeiten mehr, wenn man die neue Sony-Konsole kaufen will – eine zu gewinnen ist aber noch schöner

Seit zweieinhalb Jahren verfügbar, hat sich die Playstation 5 mittlerweile gut am Markt etabliert. Foto: Sony

Am 12. November 2020 erblickte die Playstation 5 das Licht der Welt. Zweieinhalb Jahre später ist der Lieferengpass endlich Geschichte, der aufgrund hoher Nachfrage und Chipknappheit bis jetzt Bestand hatte. Es lohnt deshalb ein kurzer Blick auf diese Zeit, die Höhepunkte in Sachen Spiele und natürlich das Gewinnspiel.

Spiele satt

Mit dem Remake von "Demon's Souls", "Spider-Man: Miles Morales" und "Assassin's Creed Valhalla" war das Spieleangebot bereits zum Start ordentlich. Der Star zum Start war allerdings der Dualsense-Controller, der mit haptischem Feedback und verbesserten Vibrationsmotoren in so manchem Game für ein sehr neues Spielgefühl sorgte.

Was den Spielenachschub betrifft, war man mit Titeln wie "Ratchet & Clank: Rift Apart", "Horizon: Forbidden West" oder auch "Gran Turismo 7" darum bemüht, regelmäßig Nachschub zu liefern. Vor allem "God of War Ragnarök" sorgte Ende 2022 für starke Verkaufszahlen.

In diesem Jahr war es dann vor allem Playstation VR2, die neue VR-Brille von Sony, die von sich reden machte. Im VR-Bereich ist man auf dem aktuellen Konsolenmarkt Alleinherrscher, und das will man sich offenbar auch nicht mehr nehmen lassen. Über 40 Titel waren im Startzeitraum für die neue Hardware verfügbar, auch wenn nur wenige davon wirklich neu waren.

Foto: Sony

Immer etwas zu tun

Neue Controllerfarben, bunte Konsolencover und natürlich die Ankündigung von Projekt Leonardo, einem Controller, der in Sachen Zugänglichkeit ein Meilenstein für Sony werden soll. Langweilig wird Spielerinnen und Spielern mit Playstation tatsächlich nicht. Sogar beim Game Pass hat man mit den verschiedenen Plus-Services nachgezogen, um auch in Sachen Abo konkurrenzfähig zu bleiben.

Zuletzt wurde die Systemsoftware wieder einem Update unterzogen und etwa mit einer aktuellen Beta des Sprachchats Discord ausgestattet. Zudem wurde ein Treueprogramm eingeführt, und WiFi 6 wird jetzt auch unterstützt.

Teilnahme

Jetzt aber zum Gewinnspiel. Um daran teilzunehmen, sagen Sie uns doch bitte, warum gerade Sie sich über eine Playstation 5 besonders freuen würden und auf welche Titel Sie warten.

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derStandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten oder lustigsten Geschichten!

IGN

Verlosung

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 1. April 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 18.3.2023)