"I'm back", heißt es in dem kurzen Beitrag. Trump war nach dem Sturm auf das Kapitol im Jänner 2021 auf allen Meta-Kanälen gesperrt worden

Auf seine einstige Lieblingsplattform Twitter ist Trump noch nicht zurückgekehrt. Foto: AP / Evan Vucci

Washington – Ex-US-Präsident Donald Trump hat am Freitag erstmals seit der Aufhebung seiner Sperre wieder auf der Social-Media-Plattform Facebook gepostet. Der Auftritt fiel knapp aus: Unter dem kurzen Text "I'm back" platzierte Trump ein Video, in dem er vor einer jubelnden Menge sagt: "Entschuldigt, dass ich euch habe warten lassen – es ist ein kompliziertes Geschäft."

Die gesperrten Konten des früheren US-Präsidenten bei den Online-Plattformen Facebook und Instagram waren Ende Jänner wieder freigegeben worden. "Wir werden die Suspendierung der Accounts von Herrn Trump bei Facebook und Instagram in den kommenden Wochen beenden", hatte der Mutterkonzern Meta erklärt. "Die Öffentlichkeit sollte in der Lage sein, zu hören, was Politiker sagen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann."

Trumps Konten waren einen Tag nach dem Sturm radikaler Anhänger des damaligen Präsidenten auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 gesperrt worden. Im November hatte Twitter-Chef Elon Musk Trump auf seiner Plattform wieder freigeschaltet. Veröffentlicht hat Trump dort allerdings noch nichts. Seit Freitag darf er auch wieder auf der Google-Tochter YouTube posten. (red, 17.3.2023)