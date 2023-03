Marco Odermatt darf neben seinen Rekorden auch den Gewinn des Gesamtweltcups und der kleinen Kugeln für Super-G- und Riesentorlauf-Weltcup feiern. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mit gerade einmal 25 Jahren hat sich Marco Odermatt am Samstag in den Geschichtsbüchern verewigt. Mit dem überlegenen Sieg beim Riesentorlauf in Soldeu hat der Schweizer den legendären Punkterekord von Hermann Maier aus dem Jahr 2000 geknackt. Der "Herminator" fuhr damals 2.000 Punkte ein, Odermatt nunmehr 2.042.

Odermatt: "Sorry, Hermann"

"Ich habe heute wieder Druck gespürt und wusste, dass mir der Rekord doch etwas bedeutet", sagte der Schweizer dem ORF nach dem Triumph. "Ich wollte einfach schnell ins Ziel.". Das gelang auf beeindruckende Weise. Odermatt hatte letztlich komfortable 2,11 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen. Marco Schwarz wurde Dritter (+2,29). Der Österreicher verbesserte sich im Finale um acht Ränge.

"Dass mir heute zwei solche Fahrten gelingen und ich mit zwei Sekunden, bei nicht guten Verhältnissen zum Schluss, gewinnen kann, ist unglaublich", sagte Odermatt. "Für Hermann Maiers Karriere war ich zu jung. Mein Vorbild war immer Didier Cuche. Sorry, Hermann!"

Der unaufhaltsame Odermatt. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Weitere Rekorde

Maier hatte dem Schweizer bereits zuvor "alles Gute beim Saisonfinale gewünscht". Um solch eine Bestmarke aufzustellen, "muss man scheinbar so ziemlich alles gewinnen!", schrieb Maier auf seiner Homepage. "Dabei hat Marco aus meiner Sicht und gerade in der Abfahrt seinen Zenit noch gar nicht erreicht", merkte der 50-Jährige an.

Das klingt wie eine Drohung an die Konkurrenz, denn Odermatt war bereits in dieser Saison äußerst dominant. Neben dem Gewinn des Gesamtweltcups und der kleinen Kugeln für Super-G- und Riesentorlauf-Weltcup stellt er weitere Rekorde ein. 13 Saisonsiege feierten zuvor nur Ingemar Stenmark (1978/79), Maier (2000/01) und Marcel Hirscher (2017/18). 22 Podestplätze gelangen bisher ebenfalls nur Maier (1999/2000).

Hermann Maiers Punkterekord hielt mehr als 20 Jahre. Foto: APA/BARBARA GINDL

Schwarz: "Mir taugt es ganz gut in Andorra"

Schwarz erkannte Odermatts Klasse an. "Ich habe mir schon Mitte der Saison gesagt, wenn er das so weiterzieht, wird er den Punkterekord knacken". Mit dem eigenen Platz drei zeigte sich der Kärntner zufrieden. "Mir taugt es ganz gut in Andorra", sagte er und spielte damit auch auf seinen zweiten Rang im Super-G an.

"Fairerweise muss man sagen, dass wir es von den Sichtverhältnissen deutlich besser hatten als die zum Schluss. Aber bei einem Outdoorsport kann es schon mal wechseln. Die Riesentorlauf-Saison mit einem dritten Platz abzuschließen, taugt mir ganz gut." Im ersten Durchgang sei er mit der Kurssetzung und den Schneeverhältnissen nicht zurechtgekommen. "Im zweiten war mehr Radius drinnen, da komme ich wieder in mein System rein."

Manuel Feller landete auf Rang elf (+2,96) und erklärte, dass die Wochen seit der WM speziell im Riesentorlauf sehr schwierig gewesen seien. "Energetisch und körperlich war ich nicht mehr in der Lage für viel Training, mit dem Ergebnis kann ich mich daher anfreunden." Auch Feller verneigte sich: "Odi, Hut ab." Fügte aber hinzu: "Für mich ist der Hermann immer noch der Größte. Ohne ihn wäre ich vielleicht nie Skifahrer geworden."

Kriechmayr: "Sport auf ein neues Level gehoben"

Keine Punkte gab es nach einem großen Fehler im zweiten Durchgang für Stefan Brennsteiner (16./+3,49), Patrick Feurstein (19./+4,92) und Vincent Kriechmayr (20./+6,42). Raphael Haaser schied im zweiten Durchgang aus. "Es war ein Abziehbild der Saison", meinte etwa Feurstein, der nach einem Materialwechsel "kein wirkliches Rezept für ein konkurrenzfähiges" Set-up gefunden hatte.

Marco Schwarz fuhr mit einer Aufholjagd noch aufs Stockerl. Foto: REUTERS/Albert Gea

Kriechmayr will nach seinem zweiten Saisonrennen in dieser Disziplin im nächsten Winter wieder mehr in den Riesentorlauf investieren. Über Odermatt meinte der Oberösterreicher, dieser sei ein Ausnahmekönner wie Eberharter, Maier und Marcel Hirscher. "Sie haben den Sport auf ein neues Level gehoben, so ist es auch bei Odi. Das ist ein Riesenansporn für uns Athleten, dass wir da halbwegs nachziehen können, damit wir uns nächstes Jahr nicht mehr ganz so abwatschen lassen."

Auch Kilde kündigte einen Generalangriff auf Odermatt an. "Ich hatte in der Abfahrt eine gewaltige Saison und im Super-G eigentlich auch. Und ich bin 702 Punkte hinten. Da muss man es in einer dritten Disziplin besser machen. Ich bin motiviert für den Riesentorlauf."

Mit 702 Punkten Vorsprung auf Platz zwei hat Odermatt, der wie Kilde nicht mehr im abschließenden Slalom am Sonntag starten wird, übrigens einen weiteren Rekord eingestellt. Auch das hat bisher nur ein Skifahrer zuvor geschafft: Hermann Maier, der am Saisonende 2000/01 743 Zähler vor Landsmann Stephan Eberharter lag. (APA, ag, 18.3.2023)



Ergebnis

1. Marco Odermatt (SUI) 2:19,64

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,11

3. Marco Schwarz (AUT) +2,29

4. Lucas Braathen (NOR) +2,38

5. Thomas Tumler (SUI) +2,56

6. Rasmus Windingstad (NOR) +2,60

7. Filippo della Vite (ITA) +2,64

8. Alexis Pinturault (FRA) +2,67

9. Luca de Aliprandini (ITA) +2,68

10. Loic Meillard (SUI) +2,94

11. Zan Kranjec (SLO)/Manuel Feller (AUT) +2,96

13. Filip Zubcic (CRO) +3,07

14. Gino Caviezel (SUI) +3,12

15. Joan Verdu (AND) +3,35

16. Stefan Brennsteiner (AUT) +3,49

17. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +3,56

18. Tommy Ford (USA) +4,85

19. Patrick Feurstein (AUT) +4,92

20. Vincent Kriechmayr (AUT) +6,42

Ausgeschieden im 1. Durchgang: River Radamus (USA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Raphael Haaser (AUT), Alban Elezi Cannaferina (FRA), Erik Read (CAN), Alexander Steen Olsen (NOR)

Gesamtweltcup (nach 37 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 2042

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1340

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1094

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 953

5. Lucas Braathen (NOR) 874

6. Loic Meillard (SUI) 857

7. Marco Schwarz (AUT) 839

8. Alexis Pinturault (FRA) 813

9. Manuel Feller (AUT) 530

10. Zan Kranjec (SLO) 464

Riesentorlauf Männer (10):

1. Marco Odermatt (SUI) 840

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 660

3. Zan Kranjec (SLO) 464

4. Marco Schwarz (AUT) 449

5. Alexis Pinturault (FRA) 409

Mannschaft Männer (37):

1. Schweiz 6128

2. Norwegen 5035

3. Österreich 4676