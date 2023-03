Stefan Kraft bleibt dran. Foto: APA/EPA/Olsen

Vikersund – Weltrekordhalter Stefan Kraft hat sich im ersten Vikersund-Fliegen nur Weltcupspitzenreiter Halvor Egner Granerud geschlagen geben müssen. Der Salzburger lag am Samstag 6,1 Punkte hinter dem Norweger, der damit seine Führung in der Raw Air vor dem ÖSV-Topmann auf über 28 Zähler ausbaute. Deutlich hinter Dauerbrenner Kraft, der im Probedurchgang einen famosen 249-m-Flug samt Sturz zeigte, freute sich Daniel Tschofenig als Dritter über einen für ihn seltenen Podestplatz.

Michael Hayböck komplettierte als Sechster das starke österreichische Abschneiden auf der norwegischen Fluganlage. Am Sonntag stehen zum Abschluss der Raw Air noch die Qualifikation und der zweite Wettkampf auf dem Programm.

Kraft stand weniger wegen eines weiteren starken Wettkampfes, sondern aufgrund des Probefluges unter Strom. "Das war sicher der verrückteste Tag in meiner Skisprungkarriere vom Emotionalen und vom Adrenalinkick her – nach dem ersten Sprung, wo ich mir gedacht habe, ich fliege wieder Weltrekord. Ich habe gedacht, ich breche mir beide Füße, aber zum Glück ist nichts passiert.", betonte der Pongauer. Trotz des Schreckmoments habe er im Wettkampf wieder abgeliefert. "Ich bin stolz auf mich und megahappy mit dem zweiten Platz."

Während Kraft zum bereits 13. mal in dieser Saison auf dem Stockerl landete, war es für Tschofenig der dritte Podestplatz seiner Karriere. "Ich habe mit vielem spekuliert, aber dass ich da um das Podest mitspringe, war nie vorprogrammiert", freute sich der vom zehnten Zwischenrang noch weit nach vorne gesegelte Kärntner. Granerud (235,5 u. 222 m) war aber für ihn und auch für Kraft (239,5 mit mehr Anlauf/227,5) nicht zu schlagen. Der Norweger gewann nach den zwei Kulm-Events auch den dritten Flugbewerb der Saison. Insgesamt war es sein bereits zwölfter Erfolg des Winters.

Alexandria Loutitt auf 222 Meter

Bei den Frauen flog Großschanzen-Weltmeisterin Alexandria Loutitt aus Kanada zur Höchstweite von 222,0 m. Sonst schaffte es die Slowenien Ema Klinec mit 221,0 und 203 m und die Norwegerin Maren Lundby mit 212,5 m weiter als Daniela Iraschko-Stolz 2003 am Kulm mit dem bisher inoffiziellen Frauen-Weitenrekord von 200 m. In drei Durchgängen tasteten sich die 15 qualifizierten Athletinnen an die Möglichkeiten der Schanze heran.

Die beiden Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Chiara Kreuzer gingen es vorsichtiger an. Gesamtweltcupsiegerin Pinkelnig steigerte sich von 147,0 über 154,5 auf 172,0 m, Kreuzer von 123,0 über 155,5 auf 156,5 m. Julia Mühlbacher wäre qualifiziert gewesen, verzichtete aber aufgrund eines Mankos an im Saisonverlauf absolvierten Großschanzen-Sprüngen. Dafür wurde Yuki Ito zugelassen, die Japanerin hatte die Qualifikation unglücklich verpasst. Ito kam schließlich auf maximal 200 m.

Die nicht zum Weltcup zählende Konkurrenz ist für Sonntag (10.00 Uhr, live ORF Sport +) angesetzt. (APA, 18.3.2023)

Ergebnisse Skiflug-Weltcup der Männer in Vikersund vom Samstag:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 424,9 Punkte (235,5 m/222 m) – 2. Stefan Kraft (AUT) 418,8 (239,5/227,5) – 3. Daniel Tschofenig (AUT) 390,1 (216,5/229,5) – 4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 378 (218,5/212) – 5. Anze Lanisek (SLO) 376,4 (226/210) – 6. Michael Hayböck 375,7 (228/208). Weiter: 14. Manuel Fettner 349,0 (207/222,5) – 24. Jan Hörl 296,5 (194/186). Nicht im 2. DG: 36. Maximilian Steiner (AUT) 110,7 (159)

Gesamtweltcup (28 von 32 Bewerbe): 1. Granerud 1.978 Punkte – 2. Dawid Kubacki (POL) 1.592 – 3. Kraft 1.450. Weiter: 8. Fettner 725 – 9. Tschofenig 721.

Raw Air (10 von 12 Bewerbe): 1. Granerud 2.195,2 Punkte – 2. Kraft 2.166,7 – 3. Lanisek 2.088,9 – 4. Kubacki 2.075,3 – 5. Tschofenig 2.061,2