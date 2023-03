Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

In Folge 58 dreht sich alles ums Wiener Derby. In der ausverkauften Generali Arena konnte sich die Austria mit 2:0 durchsetzen. Während Stefan hoch erfreut ob des Ergebnisses ist, hat sich bei Markus ein gewisser Blues eingeschlichen. Trotzdem wird in alter NoGo-Manier das Spiel analysiert, Hypothesen aufgestellt, das traurige Drumherum betrachtet und in die Zukunft geblickt. Apropos Zukunft: Um auch zukünftig in #LigaZwa spielen zu können, müssen die Young Violets endlich punkten. Gegen den GAK gelang es nicht, nun findet man sich am Tabellenende wieder. Rapid II schaffte es im Wiener Derby gegen die Vienna ein 0:2 aufzuholen und schnappte sich noch einen Zähler. Erfreulich war der Rückrundenauftakt für die Austria Wien Frauen. Diese konnten sich mit einem Sieg gegen Neulengbach auf Platz vier der Tabelle verbessern. Ein enges Rennen gibt es im Tippspiel ebenfalls wieder. Fünf bis sechs Spieler und Spielerinnen können auf jeden Fall noch den Monatssieg holen und auch in Sachen NoGo-Battle ist noch nichts entschieden!

Frage der Woche

Würden Sie mit Kindern auf ein Wiener Derby gehen? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 21.3.2023)