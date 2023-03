Die Anleihen mit 1,5 und 1,25 Milliarden Euro Volumen waren kurz vor der Bekanntgabe der Credit-Suisse-Transaktion begeben worden. Foto: REUTERS/ DENIS BALIBOUSE

Zürich – Die Schweizer Großbank UBS will im Zusammenhang mit der Notübernahme des Rivalen Credit Suisse zwei Anleihen zurückkaufen. Das Institut rief am Mittwoch die Inhaber der Anleihen mit Laufzeit bei März 2028 und März 2032 auf, ihre Papiere gegen Barzahlung anzudienen.

"Während UBS seit dem Emissionstag alle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Schuldverschreibungen erfüllt hat, bietet die Emittentin aufgrund der am 19. März 2023, kurz nach dem Emissionstag, angekündigten außergewöhnlichen Kapitalmaßnahmen an, die Schuldverschreibungen zu ihrem jeweiligen Rückkaufpreis zu erwerben", erklärte die Bank. Die Anleihen mit 1,5 und 1,25 Milliarden Euro Volumen waren am 17. März kurz vor der Bekanntgabe der Credit-Suisse-Transaktion begeben worden. (APA, 22.3.2023)