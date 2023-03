Mehrsprachigkeit

982 Postings

"Arabisch kannst daheim reden": Wenn Lehrkräfte Sprachverbote erteilen

Den Plan in Niederösterreich, Deutsch als Pausensprache vorzuschreiben, sehen Fachleute als starken Eingriff in die Privatsphäre. In der Praxis scheint das Sprach-Sheriffs an Schulen nicht zu stören