Dienstagfrüh ist es zu erneuten Protesten der Umweltaktivistinnen- und aktivisten der Gruppe Block Gas gekommen – diesmal in Schwechat. "Heute blockieren wir die Hinterzimmerdeals der European Gas Conference!", teilte das Bündnis auf Twitter mit. Besetzt wurden die Gleise rund um den österreichischen Mineralölkonzern OMV. Ein in rot gehaltener Demonstrationszug bewegte sich in den frühen Morgenstunden in Richtung der Raffinerie.

Aber auch in der Wiener Innenstadt dürfte der Protest fortgesetzt werden. Bilder legen nahe, dass sich Aktivistinnen und Aktivisten vom Wiener Marriott-Hotel am Parkring abgeseilt haben – offenbar in zuvor angemieteten Zimmern ab. Dort findet die European Gas Conference (Europäische Gaskonferenz, EGC) statt, gegen die sei Montag demonstriert wird. Greenpeace-Aktivistinnen hissten an der Fassade des Hotels ein sechs mal acht Meter großes Banner mit der Aufschrift "End Fossil Crimes!" (z.dt. "Stoppt fossile Verbrechen").

Gegen 8.30 Uhr ging die Polizei in das Hotel, um das am Montag auf unbestimmte Zeit ein Platzverbot verhängt worden war. Vor dem Hotel hatten sich weitere Manifestantinnen und Manifestanten versammelt und forderten mit Tafeln lautstark den Gasausstieg. Greenpeace forderte den sofortigen Stopp neuer Gasexplorations- und Infrastrukturprojekte. Zudem müsse Europa sich bis 2035 von fossilem Gas unabhängig machen und stattdessen auf erneuerbare Energien setzen, hieß es in einer Aussendung.

Am Montag war der Auftakt der Konferenz. Angesetzt ist sie bis inklusive Mittwoch. Dabei kommen Expertinnen und Experten mit Unternehmen wie OMV, BP und Shell sowie Vertreterinnen und Vertretern aus dem Finanz- und Umweltministerium zusammen. Letztere stammen aus der Fachebene, Regierungsmitglieder seien hingegen nicht auf der Konferenz vertreten, hieß es am Montag.

Zu Wochenbeginn kam es bei den ersten Protesten zu 143 Festnahmen. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Teilnehmenden tauschen sich bei der Konferenz über die Marktsituation und Zukunftsszenarien aus. Themen seien beispielsweise die Versorgung mit Flüssiggas, aber auch die Entwicklung von grünem Wasserstoff. Gasdeals würden nicht abgeschlossen, wurde betont.

Die Gaskonferenz findet bereits seit einigen Jahren in Wien statt. Früher war dort auch die russische Gazprom stark vertreten, das Treffen diente zum Austausch mit den europäischen Geschäftspartnern. Heuer soll sich die Konferenz hingegen vor allem darum drehen, wie Europa unabhängig von russischem Gas werden kann.

Pfeffersprayeinsatz am Montag

Gegen die Konferenz gab es, wie berichtet, bereits Montagfrüh in unmittelbarer Nähe des Tagungshotels Proteste von Umweltaktivistinnen und -aktivisten – organisiert von Block Gas und Don't Gas Africa. Sie fordern ein Ende der fossilen Lobbypolitik "hinter verschlossenen Türen" und verlangen einen "gerechten Umbau des Energiesystems".

Eine der nicht angemeldeten Kundgebungen wurde von der Polizei unter Einsatz von Pfefferspray aufgelöst, als die Gruppe trotz Unterzahl versuchte, die Reihen der Exekutive zu durchbrechen. Es gab 143 Festnahmen. Deutliche Kritik am Polizeieinsatz kam von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die die Proteste eigenen Angaben zufolge an Ort und Stelle verfolgt hatte. Die Polizei habe Demonstrierende eingekesselt, sei "sehr aggressiv" vorgegangen und habe "unverhältnismäßig Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt", schrieb Amnesty International Österreich auf Twitter.

Eine weitere Kundgebung konnte ungehindert weitergehen und wurde in eine "Marschkundgebung" umgewandelt. Das am Parkring gelegene Tagungshotel selbst war bereits im Vorfeld von der Polizei großräumig abgeriegelt und ein Platzverbot verhängt worden.

Sperren wegen Demo am Abend

Aus Österreich schloss sich unter anderen Fridays For Future den Protesten an. Die Organisation wird dazu am Dienstagvormittag auch eine Pressekonferenz geben.

Aktivisten von Attac haben für Dienstag ab 17.30 Uhr am Stephansplatz zur Demonstration "Stoppt die Gaslobby!" aufgerufen. Laut ÖAMTC führt die Route vom Stephansplatz über Rotenturmstraße, Franz-Josefs-Kai, Julius-Raab-Platz, Ringstraße, Schwarzenbergplatz und Lothringerstraße bis zum Karlsplatz. Von 18.45 bis 20.30 Uhr sei mit temporären Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai und Staus sowie Verzögerungen auf den großen Verbindungen in der Innenstadt zu rechnen. Empfohlen wird, mit den Öffis in die City zu fahren. (jan, rach, 28.3.2023)