Eine große Reiseplattform schaut sich jährlich an, in welcher Stadt es die meisten gastfreundlichen Unterkünfte gibt. Wie im vergangenen Jahr liegt sie in Italien

Die Reiseplattform Booking.com analysiert jedes Jahr, wo es besonders viele Unterkünfte mit Traveller-Review-Awards gibt. Diese Auszeichnung wird für außergewöhnliche Gastfreundschaft vergeben, Booking erstellt ein Ranking der gastfreundlichsten Städte der Welt daraus. Genau genommen werden also die Städte mit den meisten freundlichen Hotelmitarbeitern gekürt, aber sei's drum.

Wer kennt die laut Booking.com gastfreundlichste Stadt der Welt? Foto: iStockphoto

Auf Platz eins landet 2023 wie schon im vergangenen Jahr eine italienische Stadt – 2022 führte Matera das Ranking an. Die Plätze zwei und drei belegen heuer die relativ unbekannte Stadt Hualien City in Taiwan und das deutlich bekanntere San Sebastián in Spanien. Die Hälfte der gastfreundlichsten Städte der Welt liegt übrigens in Europa. Unter den Top Ten ist wenig überraschend keine österreichische Stadt, aber eine deutsche vertreten. Die sächsische Landeshauptstadt Dresden belegt den ausgezeichneten Platz vier auf der Liste.

In der süditalienischen Stadt Polignano a Mare gibt es aktuell laut Booking überdurchschnittlich viele Hotels und Ferienwohnungen, die sehr gute Bewertungen von Reisenden erhalten haben. Sie führt demnach das Ranking der gastfreundlichsten Städte 2023 an. Der auch nicht übermäßig berühmte Ort liegt in der Region Bari in Apulien und ist für die spektakuläre Lage auf steilen Klippen bekannt. Aber was gibt es dort sonst noch zu sehen oder zu tun?



Die gastfreundlichsten Städte der Welt 2023

Polignano a Mare, Italien Hualien City, Taiwan San Sebastián, Spanien Dresden, Deutschland Klaipėda, Litauen York, Großbritannien Ushuaia, Argentinien De Galinhas, Brasilien Mexiko-Stadt, Mexiko Gold Coast, Australien

Wer kennt Polignano a Mare?

Klares Meerwasser, das permanent an eine enge Bucht mit hohen Felsen schlägt, auf denen weiße kubische Häuser thronen; darunter kleine und größere Grotten, die sich immer tiefer in den Stein bohren: Das ist Polignano a Mare. Das Städtchen liegt in der süditalienischen Provinz Apulien, die nächstgrößere Stadt ist das 33 Kilometer entfernte Bari.

Polignano a Mare blickt auf eine lange Geschichte zurück. Von bronzezeitlichen Siedlern, über griechische Kolonialherren, Spanier, Normannen, Araber und Byzantiner bis zu römischen Bürgern – hier haben schon einige Völker ihre Spuren hinterlassen. Im Zentrum stoßen Besucher auf die Chiesa Matrice, eine 1295 errichteten Kirche, die mit renaissancezeitlichen Steinmetzarbeiten des Künstlers Stefano di Putignano überrascht. Ein Spaziergang durch die engen Gassen mit Meeresblick lotst den Besucher immer wieder direkt auf die Piazza mit der Kirche im Ortskern.

Dire Grotta Palazzese gehört zu den größeren Grotten in Polignano.

Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch der Grotta Palazzese, die größte Höhle unterhalb der Stadt. Dort wartet auch ein feines Restaurant auf der Steilterrasse und teilweise in den Felsen gebaut.

Alljährlich zeigen Klippenspringer bei der Red Bull Cliff Diving ihr Können, wenn sie sich von der 24 Meter hohen Klippe Polignano a Mares in die Adria stürzen. Mehr als 20.000 Besucher verfolgten in den letzten Jahren dieses Spektakel in der Nähe des Hafens.

Der Hafen von Polignano.

Inmitten der Steilklippen mit den weißen Wohnkuben gibt es auch einen kleinen, feinen Stadtstrand, die Spiaggia Lama Monachile.

Der Strand Lama Monachile.

Größere Badestrände liegen nördlich und südlich des Zentrums. Sie sind teilweise mit der blauen Fahne für gute Wasserqualität ausgezeichnet. Die Küste wechselt sich ab mit goldfarbigem Sand und kleinen Naturbuchten in felsigen Abschnitten. (saum, 30.3.2023)