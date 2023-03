Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt am Donnerstag eine Videoansprache im Parlament. Foto: APA/Robert Jaeger

Eigentlich hätte das, was Wolodymyr Selenskyj am Dienstag im österreichischen Parlament per Videoschaltung sagte, schon für sich Aufregung genug sein sollen. Von einem "totalen Krieg" Russlands gegen die Menschen in seinem Land sprach der ukrainische Präsident, die Besatzer hinterließen dort nicht nur verbrannte Erde, sondern auch Sprengfallen in Wohnhäusern und Minen, die mittlerweile auf einer Fläche doppelt so groß wie Österreich gelegt worden seien. Die Ukraine sei aber entschlossen, ihre Moral nicht zu verlieren, erklärte Selenskyj.

Dessen Worte erreichten den Nationalrat ohnehin reichlich spät: Als einer der letzten EU-Staaten hat Österreich dem ukrainischen Präsidenten die Gelegenheit geboten, im Parlament zu sprechen. Einzig Ungarn und Bulgarien verweigern sich weiter. Und doch waren es nicht nur die Schilderungen des ukrainischen Präsidenten, die am Donnerstag im Nationalrat für Irritationen sorgten.

Wie angekündigt protestierte die FPÖ gegen den Auftritt Selenskyjs im Parlament. Nach der Begrüßung durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka klatschten die FPÖ-Abgeordneten demonstrativ nicht – als Einzige. "Das offizielle Österreich ist zwar militärisch neutral, nicht aber politisch", erklärte Sobotka, kurz bevor die Freiheitlichen zu Beginn von Selenskyjs Ansprache aus braunen Papiersackerln Tafeln mit der Aufschrift "Platz für Frieden" und "Platz für Neutralität" hervorholten, die sie vor sich auf den Pulten platzierten. Dann verließen sie geschlossen den Saal und kamen auch nicht wieder zurück, als Selenskyj über die Kriegsverbrechen Russlands in seinem Land Bericht erstattete.

"Ausdruck des Bösen"

Wenn die Ukraine um Hilfe bitte, bitte sie um Unterstützung dafür, Leben retten zu können, sagte der ukrainische Präsident den Abgeordneten – beziehungsweise jenen, die den Saal nicht verlassen hatten. Die Ukraine wollte nie etwas haben, das ihr nicht gehöre. Sie wünsche sich Sicherheit und Ruhe, Freiheit und Glück für ihre Kinder, in ihrem ukrainischen Haus. "Ist das zu viel verlangt?", fragte Selenskyj rhetorisch.

Besonderen Dank sprach der ukrainische Präsident den Städten Wien, Linz und Graz aus, die in ihren Krankenhäusern verletzte Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen haben, ebenso der Initiative Nachbar in Not. Er sei überzeugt, dass die Ukraine in diesem Krieg siegen werde, sagte Selenskyj. Er sei überzeugt, dass das Land seine Menschlichkeit, seine Zivilisiertheit, seine Moral und seinen Glauben daran, dass das Böse immer verlieren werde, bewahren werde. Denn gegenüber dem Bösen können man nicht neutral sein, fügte Selenskyj an.

Leere Reihen auch bei SPÖ

Doch nicht nur die Freiheitlichen, die sich auf den Tafeln auf ihren Pulten ihrerseits der Neutralität verschrieben haben, wollten Selenskyjs Worte nicht hören. Auch in den Reihen der SPÖ blieben zahlreiche Plätze leer. Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak schrieb auf Twitter, dass "mehr als die Hälfte des Klubs" fehlte. Laut Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos sollen nur 18 von 40 Abgeordneten der SPÖ anwesend gewesen sein. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner blieb der Plenarsitzung fern, weil diese erkrankt sei, wie die SPÖ in einem Tweet wissen ließ.

Neben den Abgeordneten waren auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur Veranstaltung gekommen, die diese von der Galerie aus verfolgten. Darunter: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez.

Auf der Regierungsbank wohnten seitens der ÖVP Außenminister Alexander Schallenberg, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Staatssekretär Florian Tursky und von den Grünen Vizekanzler Werner Kogler, Sozialminister Johannes Rauch und Justizministerin Alma Zadić der Veranstaltung bei.

Debatte nach der Rede

Im Anschluss an die Rede haben sich Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Fraktionen zu Wort gemeldet. Auch während dieser Debatte blieb die Abgeordneten der FPÖ dem Plenarsaal fern. Das hinderte die anderen Fraktionen aber nicht daran, die FPÖ zu rügen.

Erster Redner war der ÖVP-Abgeordnete Reinhold Lopatka, der dem ukrainischen Präsidenten Respekt zollte und sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zeigte. "Dieser Krieg ist mehr als ein regionaler Konflikt, dieser Krieg hat eine globale Dimension", sagte er. "Wir müssen alles tun, dass dieser furchtbare Krieg bald ein Ende findet." Lopatka übte auch Kritik an der FPÖ und deren Parteichef Herbert Kickl: "Kickl ist solidarisch mit Putin, wir sind es mit den Menschen in der Ukraine."

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried erinnerte daran, dass der 24. Februar 2022 "den Krieg zurück nach Europa brachte". Den Angriffskrieg Russlands verurteilte er "mit aller Schärfe". Es sei "erschütternd", was die Menschen in der Ukraine seither "ertragen müssen".

Nach den "eindringlichen Worten" des ukrainischen Präsidenten sei es "kaum möglich, zur Tagesordnung überzugehen", sagte die Grünen-Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic. Russlands Angriffskrieg sei "nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg, der wirklich die Stabilität in der gesamten Welt massiv gefährdet". Scharfe Worte fand Ernst-Dziedzic in Richtung FPÖ: "Wenn jemand im Hohen Haus Österreichs Neutralität verrät, dann ist es die FPÖ."

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger wiederum sprach Wolodymyr Selenskyj "Respekt und Dankbarkeit" aus. Sie zeigte sich "überzeugt, dass Russland nicht nur gegen die Ukraine Krieg führt, sondern gegen Europa und den gesamten Westen". Und sie sagte, sich dafür zu schämen, "dass es auch hier im Hohen Haus Menschen gibt, die nicht unterscheiden können zwischen Tätern und Opfern". (Florian Niederndorfer, Sandra Schieder, 30.3.2023)