Ein erster Wahltrend liegt vor. Wie zu erwarten liefern sich die Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die derzeitige Ministerpräsidentin Sanna Marin zeigte sich zuversichtlich. Herausforderer Petteri Orpo von den Konservativen.

Bei der Parlamentswahl in Finnland bahnt sich das erwartet knappe Rennen zwischen den größten Parteien an. Die konservative Nationale Sammlungspartei lag in einem ersten Wahltrend auf Basis der vorzeitig abgegebenen Stimmen am Sonntagabend nur 0,1 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin. Mit etwas Abstand folgte die rechtspopulistische Partei Die Finnen. Ein vorläufiges Endergebnis könnte gegen Mitternacht in der Nacht auf Montag feststehen.

Die 37 Jahre alte Marin ist seit Ende 2019 finnische Regierungschefin. Sie führt eine aus fünf Parteien bestehende Mitte-Links-Koalition an. Der Chef oder die Chefin der Partei, die bei Wahlen in Finnland die meisten Stimmen einheimst, erhält üblicherweise zuerst die Chance, eine neue Regierung zu bilden. (APA, 2.4.2023)