Einsamkeit kann an der Energie zehren. Dabei spielt allerdings auch die Persönlichkeitsstruktur eine Rolle. Foto: Antonio Guillem / Panthermedia / Imago

Wer lange nichts isst, kann sich dadurch erschöpft und müde fühlen. Ein ähnlicher Effekt dürfte sich bei einigen Menschen auch bei achtstündigem Alleinsein zeigen. Darauf deutet die Studie eines Wiener Forschungsteams hin, in der auch Daten von Probandinnen und Probanden während des ersten Covid-19-Lockdowns in Österreich und Italien berücksichtigt wurden. Im Fachjournal "Psychological Science" interpretieren die Fachleute die Beobachtung als Folge eines aus den Fugen geratenen Grundbedürfnisses, worunter manche Menschen stark leiden.

Einerseits untersuchte das Team um Giorgia Silani von der Fakultät für Psychologie der Universität Wien die Reaktionen und Wahrnehmungen von 30 Teilnehmerinnen an einem Laborexperiment unter verschiedenen Isolationsbedingungen. Andererseits suchten die Forschenden unter den zahlreichen weiblichen wie auch männlichen Teilnehmern einer engmaschig durchgeführten Befragung während der Lockdown-Premiere im Frühjahr 2020 nach Menschen in vergleichbaren Situationen. Im in Wien durchgeführten Experiment verbrachten die Teilnehmerinnen an drei Tagen je acht Stunden im Labor.

Getakteter Tagesverlauf

Diese Zeitspanne verging entweder mit präzise eingetakteten sozialen Kontakten und Essen oder mit Gesprächen und ohne Nahrungszufuhr oder, in der dritten Bedingung, ohne Sozialkontakte, aber mit Verpflegung. Im Tagesverlauf gaben die Teilnehmerinnen mehrfach Auskunft über ihr Stressempfinden sowie ihre Stimmung und die wahrgenommene Müdigkeit. Ebenso protokolliert wurden unter anderem der Pegel des Stresshormons Kortisol und die Herzfrequenz.

"In der Laborstudie fanden wir auffallende Ähnlichkeiten zwischen sozialer Isolation und Nahrungsentzug", werden die Erstautoren Ana Stijovic und Paul Forbes in einer Aussendung der Uni Wien zitiert. "Beide Zustände führten zu verminderter Energie und erhöhter Müdigkeit, was überraschend ist, wenn man bedenkt, dass wir durch Nahrungsentzug buchstäblich an Energie verlieren, während dies bei sozialer Isolation nicht der Fall ist." Um abzuschätzen, ob sich Hinweise auf ähnliche Prozesse auch in mehr oder weniger alltäglicheren Situationen finden, griffen die Forschenden auf Daten aus einer größeren Feldstudie aus der Zeit des ersten Lockdowns zurück.

Austausch mit Artgenossen

Die an dieser Studie Beteiligten machten über mehrere Tage hinweg wiederholt Angaben zu ihrem Verhalten und Erleben sowie zu dem von ihnen empfundenen Stressniveau. In der Feldstudie fanden sich Daten von 87 Personen, die in dieser Zeit angegeben hatten, mindestens acht Stunden am Stück alleine verbracht zu haben.

"Der im Labor beobachtete Rückgang des Energieniveaus nach sozialer Isolation zeigte sich auch bei jenen Teilnehmern der Feldstudie, die allein lebten oder sich als sehr gesellig beschrieben", heißt es in der Arbeit. Die Fachleute interpretieren dies als Folge eines aus dem Gleichgewicht geratenen grundlegenden psychologischen Bedürfnisses nach Kontakt zu anderen Menschen. Als Spezies, die den Austausch mit Artgenossen braucht, gebe es durchaus Parallelen zwischen dieser Reaktion und jener auf Nahrungsentzug, heißt es der Aussendung.

Längerfristige Anpassungsprobleme

Die menschliche Psyche sinnt in den meisten Fällen mehr oder weniger automatisch darauf, nach Phasen der Isolation wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Ist das nicht möglich, gerät das psychische Gefüge aus den Fugen. Allerdings ist diese Reaktion auch stark von der Persönlichkeitsstruktur abhängig, wie die Studie zeigt.

Während bekannt ist, dass lange anhaltende Einsamkeit und verstärkte Müdigkeit zusammenhängen, sei über die psychologischen Muster, die bei sozialer Isolation ablaufen, insgesamt relativ wenig bekannt, sagen die Forschenden: Die Tatsache, dass dieser Effekt schon nach einer kurzen Zeit der sozialen Isolation zu beobachten ist, weise darauf hin, dass dieses psychologische Ungleichgewicht längerfristig zu Anpassungsproblemen führt. (APA, red, 4.4.2023)