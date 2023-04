Super Mario und Prinzessin Peach gegen Bowser, jetzt als 3D-Film. Nintendo/ Universal Studios

"Moleküle der Erinnerung"

Andrea Segres Vater stammte aus Venedig, er selbst wuchs in Padua auf. Die Lagunenstadt blieb ihm so stets etwas fremd. Als er 2020 einen Film über Tourismus und Hochwasser drehen will, um sich ihr zu nähern, fängt auch aber die Pandemie an. Er filmt weiter, die plötzliche Leere tritt als Thema hinzu. Moleküle der Erinnerung. Venedig wie es niemand kennt verweigert sich Prospektsujets, wiewohl sich berühmte Ansichten in dieser Stadt nie vermeiden lassen. So stimmungsvoll die Bilder, so frei von Überraschungen sind die Gespräche mit Fischern, einer Ruderin, Flutopfern. Segres zugleich versuchte Auseinandersetzung mit dem verschlossenen Vater gerät enervierend pathetisch. (wurm)

Im Kino

Bewertung 3/5

kinofilme

"Air"

Sonny Vaccaro (Matt Damon), der Talentscout von Nike, hat anno 1984 einen Traum. Um jeden Preis will er den damals noch aufstrebenden, später legendären Basketballer Michael Jordan für Nike gewinnen. Die Konkurrenz ist mit den im Basketball etablierten Marken Adidas und Converse zwar hart, doch Sonnys Geheimwaffe ist der persönliche Draht zu Jordans Mutter (Viola Davis), die alle Deals ihres Sohnes klug mitentscheidet. Wie es zu dem Millionendeal kam, der Nike wieder hip und Jordan reich machte, erzählt Ben Afflecks Air als uramerikanischen Traum mit blinden Flecken für Rassismus und Ökothemen. Eine kurzweilige Marketingheldengeschichte des weißen Amerika mit All-Star-Cast und 80er-Medley-Soundtrack. (diva) Im Kino

Bewertung 3/5

MGM

"Seneca"

Seneca ist ein Dampfplauderer vor dem Herren. Doch vor dem Todesurteil seines Adlatus Nero kann ihn auch sein Gerede nicht bewahren. Hollywoodstar und Theatermann John Malkovich verkörpert die Witzfigur in Seneca von Robert Schwentke mit viel Gusto. Der deutsche Hollywood-Rückkehrer dreht nach der Weltkriegsfarce Der Hauptmann erneut eine bitterböse Satire auf einen Opportunisten, der Wasser predigt und Wein trinkt. Geraldine Chaplin und Lilith Stangenberg sind an Senecas letztem Abend mit von der Partie, Regietheatermacher Ersan Mondtag steuert ein Theaterkonzept bei. Ein wortreicher, überdrehter Ausflug in die philosophische Antike, die am Ende gar nicht so weit von der Gegenwart weg ist. (maw) Im Kino

Bewertung 3/5

KinoCheck Indie

"Der Super Mario Bros. Film"

Super Mario steht seit 1983 für beste Videospielunterhaltung, doch ein erfolgreicher Kinofilm war dem virtuellen Installateur aus Brooklyn bisher nicht vergönnt. Genau 40 Jahre später darf dieser schwarze Fleck auf der roten Jacke endlich entfernt werden. Mit Der Super Mario Bros. Film präsentieren die Macher von Illumination einen kurzweiligen und actiongeladenen Animationsfilm, der in jeder der 93 Minuten eine Hommage an die Vorlage darstellt. Bekannte Figuren wie Bowser, Prinzessin Peach oder Marios Bruder Luigi bekommen ihre Momente, und die Dialoge zwischen den Figuren sind gelungen. Auch wenn die Story selbst mit Überraschungen geizt, Mario-Fans und solche, die es werden wollen, werden hier bestens unterhalten. (aam) Im Kino

Bewertung 4/5

KinoCheck

(7.4.2023)