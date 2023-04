Neue Landesregierung

Wie Schwarz-Blau in Niederösterreich kalkuliert für Empörung sorgt

Die Landesregierung will den Zugang zum Heizkostenzuschuss für Asylwerber und Häftlinge begrenzen. Wie schon bei Deutschpflicht in Pausen oder Rückzahlung von Corona-Strafen dürften sich die Auswirkungen in engen Grenzen halten