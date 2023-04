Wer darüber nachdenkt, alleine auf Reisen zu gehen, ist laut "Time Out" in diesen Weltgegenden am besten aufgehoben

Das Thema "Solotrip" scheint zurzeit hoch im Kurs zu stehen. Zahlreiche Suchanfragen dazu trenden momentan bei Google. Grund genug für die Kolleginnen und Kollegen des Reisemagazins "Time Out", sich diesem Thema zu widmen und ihre Top-Destinationen für Alleinreisende vorzustellen.



1. Island

Foto: imago/Panthermedia

Vor kurzem haben wir uns den sichersten Städten für alleinreisende Frauen gewidmet. Dort führte die isländische Hauptstadt Reykjavík die Rangliste an. Auch bei "Time Out" kommt die Insel auf den ersten Platz. Was vor allem daran liegt, so argumentiert man, dass sich Island besonders für jene eignet, die sich nach Einsamkeit und Zeit zum Nachdenken sehnen. Oder schlicht nach Inspiration in der einzigartigen Natur der Insel suchen.

2. Ostküste Australiens

Brisbane.

Dass Australien ein riesiges Land mit vielen einsamen Flecken ist, muss man nicht extra betonen. Wer als Alleinreisende bzw. Alleinreisender dennoch nicht ganz auf menschlichen Kontakt verzichten möchte, dem legt "Time Out" die Ostküste des Kontinents ans Herz. Dort finde man entlang klassischer Routen, die von Adelaide nach Brisbane und darüber hinaus führen, eine Vielzahl von Städten, die man solo entdecken könne. Betont wird auch die Geselligkeit der Australierinnen und Australier. Sprich: Man kann leicht Kontakt finden, wenn man ihn sucht.

3. Ruanda

Foto: REUTERS/Thomas Mukoya

Das Land der tausend Hügel mache sich einen Namen als Reiseparadies, erfährt man. Die Erkundungsmöglichkeiten seien endlos. Man könne sich im Land selbst gut fortbewegen, und die Hauptstadt Kigali entwickle sich schnell zu einer der aufregendsten Städte Afrikas. Außerdem gibt es Gorillas.

4. Pazifischer Nordwesten, USA und British Columbia, Kanada

Vancouver.

Oregon, Washington und Idaho bilden den amerikanischen Pazifischen Nordwesten. Sie böten alle Arten von aufregenden Abenteuern, von der Kreativszene in Seattle und Portland bis hin zur Geschichte der amerikanischen Expansion in abgelegeneren Gegenden, während das kanadische British Columbia eine "eigene Schatztruhe voller Geschichten" sei, befindet man bei "Time Out". Besonders hervorgehoben wird Vancouver und dessen Umgebung.

5. Portugal

Lissabon. Foto: Getty Images/iStockphoto/RolfSt

Lissabon sei ein Paradies für Rucksacktouristen, während die traumhafte Schönheit von Porto Abenteurer aus aller Welt anziehe, zeigt man sich beim Reisemagazin begeistert von Portugal. Unterstrichen wird die Algarve als preiswertes Urlaubsziel, aber auch der Rest des Landes sei "voll von atemberaubenden Sehenswürdigkeiten und Orten".

6. Guatemala

Foto: imago images/YAY Images

Guatemala taucht in dieser Liste deswegen auf, weil es das "am einfachsten zu bereisende Land für Alleinreisende" sei. Denn "Informationen lassen sich leicht beschaffen" und "freundliche Gesichter sind überall zu finden". Das Land biete eine Vielzahl von Dingen, die es zu entdecken gibt – von alten Maya-Ruinen bis hin zu Seen inmitten von Kaffeefeldern.

7. Slowenien

Foto: AFP/JURE MAKOVEC

Als großartiges Ziel für Alleinreisende wird auch Slowenien gelobt: weil es sehr abwechslungsreich ist. Man könne den ganzen Tag in den Alpen verbringen und am Abend den Sonnenuntergang an der Adria genießen. Als Ausgangspunkt für Erkundungen wird Ljubljana gepriesen. Von der slowenischen Hauptstadt könne man mit dem Bus oder Zug leicht die berühmten Seen und weniger bekannten Postkartendörfern Sloweniens erreichen.

8. Neuseeland

Queensland. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Neuseeland punktet als eines der sichersten Länder der Welt. Alleinreisende können daher getrost losziehen, um die natürliche Schönheit der Inselwelt zu erkunden. Zudem seien die lebhaften Städte samt deren gesellige Einwohnerinnen und Einwohner Backpacker-Paradise, wie man bei "Time Out" befindet.

9. Irland

Foto: APA/AFP/PAUL FAITH

Ein Solotrip in Irland böte neben atemberaubenden Wanderungen in der Natur mit viel Zeit zum Nachdenken auch geselliges Beisammensein in dem einen oder anderen Pub: Denn die Gastfreundschaft der Iren garantiere gute Gespräche, liest man.



10. Japan

Tokio. Foto: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Japan, so mutmaßt man bei "Time Out", sei speziell auf Alleinreisende zugeschnitten worden: "Die Effizienz der Verkehrsverbindungen ist geradezu legendär, sodass Vagabunden alle Zeit der Welt haben, um die fesselnden Städte und außergewöhnlichen Landschaften zu erkunden." Zudem gehörten die Japaner zu den freundlichsten Menschen der Welt, und auch das Essen sei unglaublich gut.

11. Griechische Inseln

Naxos.

Die griechischen Inseln seien wunderschön, einnehmend und aufregend, ganz zu schweigen vom hervorragenden Essen, und jede scheint einen überzeugen zu wollen, für immer und ewig zu bleiben, schwärmt man bei "Time Out". Jeder und jede könne hier sein Lieblingseiland finden – Kefalonia und Korfu böten Möglichkeiten für ein geselliges Beisammensein, während die Ruhe von Naxos und Ikaria eher introvertierte Entdeckerinnen und Entdecker anspreche.

12. Kuba

Havanna. Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

Allein in Kuba zu reisen sei zwar nicht immer einfach, befindet das Reisemagazin, aber wer sich die Mühe macht, werde reich belohnt. Die Insel habe viele Gesichter. Havanna sei der beste Ort, um zu starten, aber man sollte sich auch an die abgelegeneren Orten der Insel wagen. "Wenn Sie sich nicht in die kubanische Kultur verlieben, liegt das an Ihnen", kommentiert das Reisemagazin. (red, 11.4.2023)