Lemon8 wird in den USA aktuell massiv von Tiktok-Influencern beworben. Foto: Richard Drew/AP

Während in den USA die Vorwürfe der Spionage gegen Tiktok immer lauter werden und ein Verbot der App aus heutiger Sicht möglich erscheint, bewirbt die Muttergesellschaft Bytedance in den USA und Großbritannien eine neue App namens Lemon8. Zwischenzeitlich war die neue Plattform schon auf Platz eins der App-Charts in den USA.

Ob der Hype echt ist oder dank üppiger Marketingsbudgets nachgeholfen wurde, um so die umstrittene App Tiktok ein wenig aus der Schusslinie zu nehmen, lässt sich natürlich nicht klar feststellen. Aber: Wie schon Tiktok erfindet auch Lemon8 keine bahnbrechenden neuen Features, sondern leiht sich Features von anderen Apps und baut sie neu zusammen. So wird Lemon8 aktuell wie eine Mischung aus Snapchat, Instagram und einem Marktplatz wie Amazon sein.

Nägel, Mode, Beauty und viel Influencer-Marketing

Im Vordergrund steht auch bei Lemon8 das Teilen von Bildern und Videos. Nageldesign, Mode, Kochrezepte, Reisefotos und Workout-Routinen sind die gefragtesten Inhalte, die auch praktischerweise eigene Kategorien auf der "For You"-Seite bilden. Das Design erinnert dabei frappierend an Metas Instagram. Ähnlich wie bei Pinterest können einzelne Beiträge in Alben gespeichert werden, um sie später wieder rasch aufrufen zu können. Gepostet werden Inhalte in den großen von der App vorgegebenen Kategorien.

Bilder kann man mit der mittlerweile üblichen großen Auswahl an Filtern und Tools bearbeiten und auf Wunsch mit Schriftzügen und Bildunterschriften versehen. Erstellt man ein Reel mit Ideen für Gesichtspflege, kann man auch gleich die verwendeten Produkte samt Preis mit hervorheben – was wohl neue Möglichkeiten im Influencer-Marketing eröffnen soll.

Ein "kleines rotes Buch" aus China

In China ist das Konzept von Lemon8 nicht neu. Dort gibt es bereits eine ganze ähnliche Social-Media-Plattform namens Xiaohongshu, was übersetzt "kleines rotes Buch" bedeutet.

Lemon8 wurde 2020 auf den asiatischen Märkten eingeführt und hat sich laut dem Analyseunternehmen data.ai in Ländern wie Thailand und Japan mit rund 7,4 Millionen beziehungsweise fünf Millionen Downloads bereits durchgesetzt. In den USA wurde die App im Februar veröffentlicht, generierte aber anfangs kein großes Aufsehen. Das änderte sich jedoch, als Tiktok-Influencer begannen, die App zu bewerben.

50 Prozent für Verbot

Während Lemon8 gerade in den USA an Popularität gewinnt, steht es um Tiktok aus dem gleichen Hause schlecht. Mittlerweile ist in den USA die Stimmung gekippt, und laut einer Studie des Pew Research Center sind mittlerweile 50 Prozent der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner für ein Totalverbot von Tiktok. Nur 22 Prozent sprechen sich dagegen aus. (pez, 13.4.2023)