"Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig": Springer-Chef Mathias Döpfner über Ostdeutsche. Foto: Imago/Future Image/Frederic Kern

Berlin – Interne Chats von Springer-Vorstandschef und Aktionär Mathias Döpfner veröffentlicht "Die Zeit" am Donnerstag. Sie dokumentieren, wie der Konzernboss auf die Berichterstattung insbesondere des Boulevardriesen "Bild" Einfluss nimmt und über sie Politik machte. Sie zeichnen das Bild eines Trump-Fans und Corona-Maßnahmengegners und einer – vorsichtig formuliert – tiefen Abneigung gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands.

"Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten"

Die Zeit zitiert aus Döpfner-Nachrichten etwa – Schreibweisen wörtlich übernommen:

"Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig."

Über sie schreibt er auch: "Meine Mutter hat mich immer vor den Ossis gewarnt. Von Kaiser Wilhelm zu hitler zu honnecker ohne zwischendurch us reeduction genossen zu haben. Das führt in direkter Linie zu AFD."

"free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs"

Nach der Tötung des iranischen Generals Süleymania schrieb Döpfner: "Ich bin so aufgekratzt, was diese Themen betrifft. Muss aufpassen. Mein Vorschlag. Friedensnobelpreis für Trump. Und ibama wieder wegnehmen."



"Umweltpolitik – ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen."

Beim Thema Migration sei er für klare Kriterien und "eher streng", wer "die Türen öffnet wird Rassismus ernten".

Dem von ihm lange gehaltenen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt schreibt er nach der Trennung wegen Vorwürfen von (sexuellem) Machtmissbrauch gegenüber Mitarbeitern: "Persönlich und was unsere gemeinsame Weltsicht betrifft fühle ich mich Dir nach wie vor sehr verbunden."

Zu Corona-Maßnahmen schrieb er im März 2020 über die "Grippe" Corona: "Das ganze ist so surreal. Kollektiver Verstandes Verlust. Der Coup der Gefühligkeit. Das absolute scheitern der Eliten. Es ist ein Endpunkt." Und Ende März 2020: "Das ist das Ende der Marktwirtschaft. Und der Anfang von 33." 1933 übernahm Adolf Hitler die Macht in Deutschland.

Zur Bundestagswahl 2021 forderte Döpfner "Bild"-Chefredakteur Reichelt mehrfach auf, die FDP zu "stärken". Erklärung: "Die einzigen die Konsequenz gegen den Corona Massnahmen Wahnsinn positioniert sind. It’s a patriotic duty."

"Zeit": "Direktiven" Döpfners seien "keine Privatangelegenheit"

Die Chats an verantwortliche Redakteure seines Verlags seien keine Privatangelegenheit, erklärt "Die Zeit" die Veröffentlichung der Chats. Eine Vielzahl der ihr vorliegenden Nachrichten belegten frühere Chatveröffentlichungen von "New York Times" und "Washington Post" mit Lob für Ex-Bild-Chef Julian Reichelt als "der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR Obrigkeits-Staat aufbegehrt" und die Aufforderung zum "Beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird".

Die "Direktiven" Döpfners an Redaktionsverantwortliche zeigten, "wie sehr er Politisches, Publizistisches und gelegentlich Privates vermischt. Deshalb sind Nachrichten des Vorstandsvorsitzenden von öffentlichem Interesse". Döpfner habe ein Interview dazu abgelehnt, Springer habe einen Fragenkatalog nicht kommentiert. DER STANDARD bat Springer Donnerstag ebenfalls um Stellungnahme. (fid, 13.4.2023)