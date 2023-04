Für ihr Filmdebüt in "Bis ans Ende der Nacht" wurde Thea Ehre auf der Berlinale mit einem Silbernen Bären für die beste Nebenrolle ausgezeichnet – und plötzlich bekannt. Die Quereinsteigerin stammt aus dem oberösterreichischen Wels, ist 23 Jahre alt und trans. Neben dem Studium spielte sie kleinere Rollen in "Die Vorstadtweiber" sowie in der Performance "Fugue Four: Response" am Volkstheater.

Wir haben die Schauspielerin im Restaurant Kelsen im Wiener Parlament getroffen und über Transaktivismus, queerfeministischen Porno und die Frage gesprochen, wer eigentlich wen spielen darf. (Katharina Rustler, 16.4.2023)