Die Plattform für eine menschliche Asylpolitik hat zu Protest gegen den Abtransport vor der Schubhaft in Wien-Simmering aufgerufen. Mutter und Tochter der Familie Lopez arbeiten in Mangelberufen

Die Abschiebung der gut integrierten indischen Familie Lopez, deren Mutter und Tochter in Österreich als Köchin beziehungsweise in der Altenpflege arbeiten, sorgt weiter für Proteste. Die Plattform für eine menschliche Asylpolitik und die Volkshilfe kündigten zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern der oberösterreichischen Gemeinde Haslach für heute, Donnerstag, um 16 Uhr eine Kundgebung vor der Familienschubhaft in der Zinnergasse 29a in Wien-Simmering an.

Dort sind die Lopez' – Mutter Emilia (40), Tochter Joia (21) und Sohn Joshua (15) – seit Dienstagfrüh inhaftiert, nachdem sie gegen fünf Uhr von einer Polizisten-Achterschaft in Haslach aus den Betten geholt worden sind. In Österreich lebten sie länger als drei Jahre: Nach ihrer Einreise mittels eines Visums im Jahr 2019 hatten sie Asyl beantragt. Der Antrag wurde rechtskräftig abgelehnt.

Ihre Abschiebung ist dem Vernehmen nach noch heute, Donnerstag, nachmittags oder abends per Flieger nach Indien geplant.

Gerald Loacker: "Absurder" Abtransport



Es gehe darum, der Familie mittels der Kundgebung zu zeigen, dass ihr Abtransport in Österreich auf Widerspruch stoße, sagte einen Sprecherin der Volkshilfe dem STANDARD. Am Mittwoch hatte unter anderem der Neos-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker die geplante Außerlandesbringung kritisiert.

Österreich leide an einem EU-weit einzigartigen Arbeitskräftemangel. Es sei "menschlich und wirtschaftspolitisch absurd, bestens integrierte Menschen mit Mangelqualifikationen abzuschieben", sagte Loacker. Die Lopez' sind in Haslach höchst beliebt. Ihre Tätigkeiten – Köchin und Altenpflegeausbildung – gelten als Mangelberufe. (Irene Brickner, Colette M. Schmidt, 13.4.2023)