Das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium. Foto: REUTERS/JOSHUA ROBERTS

Washington – Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung brisanter US-Geheimdienstinformationen im Internet hat die Bundespolizei FBI am Donnerstag im Bundesstaat Massachusetts einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um den Militärmitarbeiter Jack Teixeira. Das sagte US-Justizminister Merrick Garland abends bei einer Pressekonferenz in Washington.

Der Zugriff sei "im Zusammenhang mit einer Untersuchung zur mutmaßlichen unbefugten Entnahme, Aufbewahrung und Weitergabe von geheimen Informationen zur Landesverteidigung" erfolgt. Laut "New York Times" droht dem Verdächtigen eine Anklage nach dem Spionagegesetz. Jedes einzelne Dokument könnte dabei eine eigene Anklage bedeuten. Pro Anklagepunkt könnten ihm wiederum bis zu zehn Jahre Haft bevorstehen. Am Freitag soll der mutmaßliche "Maulwurf" erstmals vor Gericht erscheinen.

Die Bundespolizei selbst hatte eine Festnahme in North Dighton bekanntgegeben. CNN zeigte Bilder von der Festnahme im Fernsehen. US-Medien hatten zuvor erste Details zu den Ermittlungen und über den mutmaßlichen Maulwurf in Umlauf gebracht. Teixeira sei demnach 21 Jahre alt und ein Angehöriger der Nationalgarde. Er habe eine Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geleitet.

Bilder vom Polizeieinsatz in Massachusetts. Foto: EPA/CJ GUNTHER

Die "Washington Post" hatte zuvor unter Berufung auf Mitglieder der Gruppe ausführlich über den jungen Mann berichtet, den manche "OG" genannt hätten. Später identifizierte die Zeitung ihn ebenfalls mit seinem bürgerlichen Namen. Er habe die brisanten Unterlagen zunächst als Abschriften mit der Chat-Gruppe geteilt und später dort Fotos von ausgedruckten Dokumenten hochgeladen. Die "New York Times" schrieb, Details der Inneneinrichtung aus dem Elternhaus des 21-Jährigen, die auf Familienfotos in sozialen Medien veröffentlicht worden seien, stimmten mit Details am Rand einiger Fotos der veröffentlichten Geheimdokumente überein.

Brisante Informationen

Schon seit Wochen kursieren im Internet geheime Dokumente von US-Stellen – angeblich vom Nachrichtendienst CIA und vom Pentagon – zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Informationen zu Waffenlieferungen, Einschätzungen zum Kriegsgeschehen. Aber auch Details zu angeblichen Spähaktionen der USA gegen Partner. Laut BBC legten etwa einige Dokumente das Ausspähen von UN-Generalsekretär António Guterres nahe. Es sollen auch Gespräche mit seiner Stellvertreterin Amina Mohammed belauscht worden seien. Aus den Papieren gehe zudem hervor, dass die Vereinigten Staaten Guterres' Verhalten gegenüber Russland angesichts des Ukrainekrieges für zu weich halten.

"Die Notwendigkeit, die Unverletzlichkeit der UN-Kommunikation zu respektieren, gilt für alle Mitgliedsstaaten", reagierte Guterres' Sprecher Stephane Dujarric in New York. Er bedauerte, dass private Gespräche "verzerrt und öffentlich" gemacht wurden.

US-Justizminister Merrick Garland bestätigte die Festnahme am Donnerstagabend. Foto: AP Photo/Evan Vucci

Unklar ist, welche Dokumente und Informationen authentisch sind und was möglicherweise bearbeitet worden sein könnte. Für die US-Regierung ist die Sache höchst unangenehm. Es stellen sich Fragen dazu, wie verlässlich die Amerikaner sind, wie gut sie ihre Geheimnisse und die ihrer Partner schützen und wie loyal sie Verbündeten gegenüber sind.

US-Medien berichteten kurz vor Ostern erstmals über das Leck, ohne die Dokumente selbst zu veröffentlichen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erfuhr nach eigenen Angaben erst zu dem Zeitpunkt, etwa vor einer Woche von dem Datenleck – obwohl das Material da schon wochenlang im Netz umherging.

Oberst Reisner: "Darauf können die Russen natürlich reagieren"

Warum das Datenleck erst so spät entdeckt wurde, erklärte Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer am Donnerstagabend in der "ZiB2": "Wenn man nicht weiß, wo man nachschauen muss und kann, findet man diese Dinge nicht".

Aus militärischer Sicht seien in den Dokumenten "keine wesentlichen Neuheiten dabei, weil viele Dinge in Expertenkreisen bereits vermutet worden sind", sagt Reisner. Die Art des Leaks gebe jedoch Hinweise darauf, dass ein großer Anteil der Dokumente Originale seien und der Wahrheit entsprächen. Wenn man die Inhalte unter dieser Annahme genauer betrachte, könne man schon Ableitungen treffen, was eine Seite von der anderen wisse.

Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer war am Donnerstagabend in der "ZiB2": ORF

Positiv sei zwar, dass es keine klaren Hinweise in den Dokumenten gebe, wann, wo und in welchem Umfang die ukrainische Frühjahrsoffensive starten soll. Jedoch sei die Info enthalten, dass die USA selbst an deren Erfolg zweifeln würden. Auch Infos über Waffensysteme seien enthalten. Reisner nennt als Beispiel "endphasengesteuerte Präzisionsbomben". Die USA hätten sich aus deren Lieferung viel erhofft. Aus den Dokumenten gehe aber hervor, dass Russland es möglicherweise schaffe, deren GPS-Empfänger zu stören und damit in ihrer Effektivität einzuschränken.

Kriegsentscheidend könne der Datenleak dann werden, sollte man in den Dokumenten erkennen können, warum die Amerikaner in der Lage waren, russische Strategiezüge vorauszusehen. "Darauf können die Russen natürlich reagieren und ihre Taktiken ändern. Das kann den Verlauf des Krieges möglicherweise nachhaltig beeinflussen."

Chatgruppe

Ein Bericht der "Washington Post" legte am späten Mittwochabend (Ortszeit) als erstes umfangreiche Details über den möglichen Maulwurf offen. In dessen Chat-Gruppe hätten sich rund zwei Dutzend junge Leute mit Vorliebe für Waffen und Militärausrüstung zusammengeschlossen. Die Runde habe sich 2020 während der Corona-Pandemie gegründet. Der Mann mit dem Spitznamen "OG" wird beschrieben als charismatischer Waffennarr mit düsteren Ansichten und einem Hang zu Verschwörungstheorien rund um die US-Regierung, die Geheimdienste und die Strafverfolgungsbehörden.

Andere in der Gruppe hätten ihn bewundert. "Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er ist trainiert. So ziemlich alles, was man von einem verrückten Film erwarten kann", sagte eines der Mitglieder. "OG" habe der Gruppe erzählt, dass er auf einem Militärstützpunkt, wo er arbeitete, an die Dokumente gelangt sei. Dort habe er laut eigener Darstellung Teile des Tages in einer abgesicherten Einrichtung verbracht, in der Mobiltelefone und andere elektronische Geräte verboten gewesen seien, mit denen Fotos oder Videos gemacht werden können. Daher habe er die Dokumente zunächst abgeschrieben. Als sich das Abschreiben als zu mühsam erwies, begann er laut der Zeitung, Bilder zuvor ausgedruckter Papiere zu posten. (APA, red, 13.4.2023)