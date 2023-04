DER STANDARD konnte mit der Donnerstagnacht abgeschobenen Familie Lopez telefonieren, sie befindet sich seit Stunden in Gewahrsam. Dem Wirt in Haslach droht ohne Köchin die Schließung

Ein Selfie am Flughafen in Delhi. Die Familie will alle Freunde in Haslach grüßen. Foto: Lopez

Die am Donnerstagabend aus Österreich abgeschobene indische Familie Lopez ist um 7 Uhr Ortszeit in Delhi gelandet. DER STANDARD konnte nun mit der Mutter und dem 15-jährigen Sohn telefonieren. Sie befinden sich, mittlerweile ist es in Delhi früher Nachmittag, immer noch in Gewahrsam am Flughafen.

VIDEO: Am Donnerstag fand eine Protestaktion gegen die Abschiebung der Familie statt. DER STANDARD war vor Ort und holte Stimmen von der Kundgebung ein. DER STANDARD

"Traurig und gestresst"

"Wir sind alle sehr müde, traurig und gestresst", erzählte die 40-jährige Emilia Lopez am Telefon. Sie wurden von insgesamt acht Polizeibeamten nach Indien begleitet, "sechs Männer und zwei Frauen", erzählt Lopez, "sie waren sehr freundlich und haben den Behörden am Flughafen gesagt, dass wir nichts verbrochen hätten und man freundlich zu uns sein solle." Dann habe sich die österreichische Polizei verabschiedet, und man habe stundenlang auf die für Einwanderung zuständige indische Polizei gewartet.

Kurz nach dem ersten Telefonat mit dem STANDARD meldete sich die Mutter nochmals: Die Polizei sei nun hier, sie werde versuchen, sich wieder zu melden. Die Familie habe noch einen fünfstündigen Flug nach Goa, wo sie herkommt, aber keine Verwandten mehr habe, vor sich. Der Sohn erzählte am Telefon hörbar müde und sehr traurig, dass er sich nur per Textmessages von seinen Freunden verabschieden konnte. Joshua Lopez hat Indien mit elf Jahren verlassen und sagt, es fühle sich "fremd an, hier zu sein".

Kein persönlicher Abschied von Schulfreunden

Er habe nur einen Wunsch: "Ich will nur wieder heim nach Haslach." Die Mutter, die als Köchin in einem Wirtshaus in Haslach und als Mesnerin in der Kirche arbeitete, sagt: "Liebe Grüße an alle Freunde in Haslach." DER STANDARD kontaktiere am Freitagvormittag auch das Sekretariat von Kardinal Christoph Schönborn, da die Familie katholisch ist. Dort sei man seit Tagen "intensiv mit dem Fall befasst", heißt es. Man will nun auch nach der Ankunft in Indien nicht aufgeben: "Wir werden versuchen, alles, was in unserer Macht steht, zu tun, um der Familie zu helfen."

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte das Vorgehen gegenüber der Familie zuletzt im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch verteidigt. Denn er befürchte, dass bei Milde in einem solchen Fall Nachahmungsgefahr bestünde und Menschen mit einem Visum einreisen und später Asyl beantragen könnten.

Die Familie Lopez gab in Österreich wiederholt an, als Katholikinnen und Katholiken in Indien gefährdet zu sein. Ihre Vorfahren waren aus Portugal nach Indien gekommen.

Verzweiflung herrscht derweil auch in Haslach: Der Wirt Alfred Baier, bei dem Emilia Lopez als Köchin arbeitet, weiß nicht mehr weiter, wie er Freitagfrüh erzählt: "Ich stehe jetzt da. Ein Jahr habe ich eine Köchin gesucht, weil unsere in Pension gegangen ist. Mit Frau Lopez hat es super gepasst. Sie beherrscht die Küche, hat ja auch in Indien als Köchin gearbeitet."

Die Gaststube von Alfred Baier könnte bald geschlossen bleiben. Foto: Baier

Beim AMS im Bezirk seien über 100 offene Stellen gemeldet, erzählt Baier weiter. "Wir sind bald gezwungen, den Küchenbetrieb einzustellen oder das Wirtshaus ganz zu schließen."

Frau Lopez arbeitete in einem Mangelberuf, so auch ihre Tochter Joia, die mitten in der Ausbildung zur Altenpflegerin war. (Colette M. Schmidt, 14.4.2023)