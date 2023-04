Beschimpfungen sollen Auslöser für den Streit gewesen sein. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Ein 34-Jähriger soll via Tiktok einem anderen Mann gegenüber Todesdrohungen ausgesprochen haben. Er wurde Donnerstagmittag in Wien-Floridsdorf in einem Einsatz, an dem auch die Sondereinheit Wega und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, festgenommen – in der Nähe der Wohnung des potenziellen Opfers, allerdings ohne wie angekündigt eine Schusswaffe dabeizuhaben, berichtete die Polizei am Freitag.

Nur Drohungen

"Der 34-Jährige zeigte sich geständig", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Er behaupte aber, nie vorgehabt zu haben, seine Drohungen in die Tat umzusetzen. Damit habe er dem 38-Jährigen "lediglich Angst machen wollen", gab er in der Einvernahme an. "Nach der polizeilichen Vernehmung wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht", so der Sprecher, vorgeworfen wird ihm gefährliche Drohung.

Auslöser waren nach Angaben des Beschuldigten angebliche Beschimpfungen seitens des 38-Jährigen. Daraufhin drohte er dem Älteren "über einen Livestream in den sozialen Medien mit dem Umbringen. Um seine Drohung zu untermauern, forderte er in dem Video von einer weiteren Person eine Faustfeuerwaffe und drohte, sich auf den Weg zur Wohnadresse des 38-Jährigen zu machen, um seine Drohung in die Tat umzusetzen", schilderte der Polizeisprecher. So etwas – die Drohungen über eine Internetplattform und dass der Mann zum Wohnhaus des 38-Jährigen kam – soll zuvor schon öfter vorgekommen sein.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein. Ein Hubschrauber und die Wega rückten aus. Der Verdächtige wurde auf der Brünner Straße angehalten. "Polizisten der Polizeiinspektion Kummergasse nahmen den Mann fest. Eine Schusswaffe hatte der 34-Jährige nicht bei sich", sagte Dittrich. (APA, 14.4.2023)