Das Museum der Moderne Salzburg zeigt mit "Stepping Out! Female Identities in Chinese Contemporary Art" Gegenwartskunst aus China

Nacktheit als Tabu: Luo Yang ist eine der 26 Künstlerinnen aus Festlandchina. Foto: Luo Yang

Salzburg – Mein Haus, mein Auto, meine Frau: Unter Männern wird daran gern gemessen, bei wem die Statuslatte höher liegt. An einen entsprechenden Werbespot fühlt man sich erinnert, wenn Cao Yu im Video I Have ihre Errungenschaften herunterbetet. Sie kommt dabei ohne fotografische Beweise aus, Bildern ist ohnehin nicht zu trauen. Den Behauptungen der 1988 in der Provinz Liaoning geborenen Künstlerin übrigens auch nicht. Vielmehr nimmt sie, wenn sie sich mit einem Auto mit Pekinger Nummernschild (nur für Privilegierte!), Einladungen zur Documenta oder ihrer schlanken Taille brüstet, sowohl die Kategorien männlicher Geltungssucht als auch die Normen und Mechanismen des internationalen Kunstbetriebs aufs Korn.

Kritik von Cao Yu: Das globale Interesse an chinesischer Gegenwartskunst, das im Gefolge der wirtschaftlichen Öffnung Chinas Ende der 1980er-Jahre enorm gestiegen ist, richtete sich jahrzehntelang fast ausschließlich auf männliches Kunstschaffen. Foto: Cao Yu

In diesem Betrieb ist Cao Yu zwar keine Unbekannte, das globale Interesse an chinesischer Gegenwartskunst, das im Gefolge der wirtschaftlichen Öffnung Chinas Ende der 1980er-Jahre enorm gestiegen ist, richtete sich aber jahrzehntelang fast ausschließlich auf männliches Kunstschaffen. Die in Kooperation mit dem Lillehammer Kunstmuseum und Kunstforeningen GL Strand entstandene, jetzt im Museum der Moderne Salzburg (MdM) gezeigte Schau Stepping Out! Female Identities in Chinese Contemporary Art will dem entgegenwirken. Sie versammelt Arbeiten von 26 Künstlerinnen aus Festlandchina, MdM-Kuratorin Christina Penetsdorfer war Teil des vierköpfigen Gestaltungsteams, dem im umfangreichen Katalog auch daran gelegen ist, gesellschaftliche Zusammenhänge zu beleuchten. Zum Beispiel weibliche Nacktheit als ein in China bis heute geltendes Tabu.

Mit der Steinschleuder auf Kampfjets schießen: Bu Hua. Bu Hua

Machtdynamiken sind ein wiederkehrendes Thema, in Bu Huas an die Ästhetik des traditionellen Holzschnitts angelehnten Animationsfilmen sperren phallische Vögel nackte Frauen in Käfige, ein Mädchen in Jungpionierinnen-Uniform schießt mit der Steinschleuder auf Kampfjets.

Nicht fehlen dürfen auch jene Schüsse, die die Performancekunst- Pionierin Xiao Lu 1989 auf ihre Installation Dialogue abgab. (Ivona Jelcic, 14.4.2023)