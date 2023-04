Wien – Der ORF hat am Donnerstag seinen Einstieg bei der Radioplayer Österreich GmbH, der Audiostreamingplattform privater Sender in Österreich, bei der Wettbewerbsbehörde angemeldet. Er will 50 Prozent der Anteile übernehmen.

Der Radioplayer ist eine 100-Prozent-Tochter der Radio Innovations GmbH (RIG), die als Drehscheibe für technologische Entwicklungen, Plattform- und Datathemen für die österreichischen Privatradios fungiert. Der Radioplayer ist Teil dieser RIG. Bis 11. Mai kann ein Antrag auf Prüfung eingebracht werden.

Radioplayer Österreich ist der offizielle Aggregator der Privatsender in Österreich und Partner von Radioplayer Worldwide, einer internationalen Plattform für private und öffentlich-rechtliche Radiostationen. (red, 14.4.2023)