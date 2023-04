Es war ein historisches Hoch: 2022 lagen 16 Volksbegehren zur Unterschrift auf – so viele wie noch nie binnen eines Jahres.

In dieser Tonart geht es weiter. Von 17. bis 24. April stehen erneut sieben Volksbegehren an, die online und in jedem Gemeindeamt unterschrieben werden können – für die Unabhängigkeit der Justiz, die Beibehaltung der Sommerzeit, die Bewahrung des Bargeldes und ein Lieferkettengesetz. Drei weitere Initiativen gehen auf das Konto eines einzigen Aktivisten. Diese fordern die Beseitigung sämtlicher ORF-Gebühren, die Ablöse Kanzler Karl Nehammers sowie Volksabstimmungen, die durch das Volk einleitbar sind.

Grafik: Fatih Aydogdu

Mitte Juni finden dann sogar neun Initiativen in einer Eintragungswoche statt – ein weiterer Rekord. Das Volksbegehren ist jenes der drei direktdemokratischen Instrumente, das tatsächlich allein von der Bevölkerung ausgeht.

Volksbegehren Mit einem Volksbegehren können Teile der Bevölkerung dem Parlament ein Gesetz vorschlagen. Erreicht ein Volksbegehren 100.000 Unterschriften, muss es der Nationalrat diskutieren. Bindend umgesetzt werden muss der Vorschlag aber nicht.

Volksbefragung Das Parlament kann jederzeit beschließen, die Bevölkerung zu einem Gesetzesvorhaben zu befragen. Dies dient den Abgeordneten als Stimmungsbild, das Ergebnis ist jedoch nicht verbindlich. Bisher gab es nur eine einzige Volksbefragung: über die Beibehaltung der Wehrpflicht.

Volksabstimmung Das Ergebnis einer Volksabstimmung ist immer bindend. Damit sie abgehalten werden kann, braucht es einen mehrheitlichen Beschluss des Nationalrats. Eine Abstimmung gab es etwa zum EU-Beitritt.

Debatte über Mitsprache

So sehr der Wunsch nach Mitgestaltung in der Politik offenbar steigt: Nicht alle Volksbegehren führen unbedingt zu einer ernsthaften, aktiven Debatte im Parlament, von einem Gesetz ganz zu schweigen. Viele wünschen sich deshalb mehr direkte Demokratie. Was spricht dafür und was dagegen?