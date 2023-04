Der Mann verstreute eine pulverartige Substanz. Er wurde genauso wie eine andere "Just Stop Oil"-Demonstrantin festgenommen. Ein Spiel wird erst morgen fortgesetzt

In dieser Galerie: 4 Bilder Beutel auf. Foto: Mike Egerton/PA via AP Pulver raus. Foto: Mike Egerton/PA via AP Protestieren. Foto: Mike Egerton/PA via AP Sicherheitspersonal führte den Demonstranten ab. Foto: AP/Mike Egerton

Sheffield – Ein Klimaprotest hat für eine Unterbrechung des Spielbetriebes bei der Snooker-WM in Sheffield gesorgt. Ein Mann sprang am Montagabend im Crucible Theatre auf einen der beiden Billardtische. Aus einem Beutel verteilte er eine orangefarbene, pulverartige Substanz auf dem Tisch. Dort hatte am dritten Turnierabend das Match zwischen den Engländern Robert Milkins und Joe Perry begonnen.

Die britische Aktivistengruppe "Just Stop Oil" verbreitete auf ihrem Twitter-Account ein Video der Aktion. Ihr Name war auch auf dem T-Shirt des Demonstranten zu sehen. Die Organisation fordert demnach, dass die britische Regierung alle Projekte rund um fossile Brennstoffe stoppe. Zudem sollen auch "britische Sportorganisationen in zivilen Widerstand" treten.

Wie der Sender Eurosport berichtete, habe eine andere Protestierende – ebenfalls mit dem weißen T-Shirt der Aktivistengruppe bekleidet – zudem versucht, sich am anderen Tisch festzukleben. Dies habe der belgische Schiedsrichter Olivier Marteel verhindert, der die Frau festhielt. Dort sollte die vormittags begonnene Partie zwischen dem Nordiren Mark Allen und dem Chinesen Fan Zhengyi fortgesetzt werden. Zwischen den beiden Tischen gibt es eine Trennwand.

Der Mann wurde vom Sicherheitspersonal abgeführt. Nach Angaben des Senders Sky Sports wurden der 30-Jährige und eine 52-jährige Frau nach dem Protest festgenommen.

Partie verschoben

Der vom Pulver beschmutzte Tisch wurde mit einem Staubsauger gereinigt. Er sollte dann mit einem frischen Tuch bezogen werden. Während es zunächst in der Arena hieß, das Match solle so schnell wie möglich fortgesetzt werden, teilte die World Snooker Tour später mit, die erste Session zwischen Milkins und Perry solle nun erst am Dienstagabend beginnen.

Die Partie zwischen Allen und Zhengyi auf dem anderen Tisch wurde nach einer 40-minütigen Unterbrechung fortgesetzt. (APA, red, 17.4.2023)