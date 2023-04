Am Dienstagvormittag hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) den dritten Antisemitismusbericht nach den Jahren 2018 und 2020 im Auftrag des österreichischen Parlaments präsentiert. Einmal mehr erhob unter anderem das Institut für empirische Sozialforschung (Ifes) dafür Daten zu antisemitischen Haltungen hierzulande. Abgefragt wurden dabei allerlei Verschwörungstheorien bis zu diversen Standpunkten im Bezug auf den holocaustbezogenen Antisemitismus.

Sobotka erinnerte daran, dass der Antisemitismus eine lange Geschichte hat. Das mache es auch so schwer, ihn zu bekämpfen. Und: "Es ist kein Phänomen der politischen Randgruppen, er kommt aus der Mitte der Gesellschaft", sagt Sobotka. "An den Rändern wird er sichtbar, an den rechten Rändern sehen wir das seit Jahren und Jahrzehnten; auf die linken Ränder haben wir lange nicht das Augenmerkt gelegt, jetzt sehen wir es ganz klar als Antiisraelismus und Antizionismus; und in der dritten Form sehen wir es bei jenen Menschen, die aus Migrationsgründen zu uns gekommen sind, weil sie aus Ländern kommen, wo Antisemitismus oder antijüdische Haltungen zu einer Art Staatsräson zählen."

Hang zu Verschwörungsmythen

Für die österreichrepräsentative Erhebung wurden 2.000 Interviews telefonisch und online mit Personen ab 16 Jahren durchgeführt. Ein spezieller Blick wurde heuer auf die Gruppe der unter 25-Jährigen geworfen (400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer). Hinzu kommen mehr als 900 Befragte der sogenannten Aufstockungsgruppe mit familiärer Migrationsgeschichte – je zur Hälfte mit Bezug zur Türkei oder einem arabischsprachigen Land. In erster Linie betrifft das Ägypten, Syrien und den Irak.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Aufstockungsgruppe "durchgehend eine sehr viel stärkere antisemitische Einstellung an den Tag legt als die österreichische Gesamtbevölkerung". Besonders zeige sich das in Fragen, die den Staat Israel betreffen. Auch der Hang zu Verschwörungsmythen sei stärker ausgeprägt, lautet das Resümee. Verwiesen wird darauf, dass die türkisch- und arabischsprachigen Befragten mehrheitlich in Österreich geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen sind (53 Prozent).

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wies einmal mehr darauf hin, dass Antisemitismus kein Phänomen von Randgruppen sei. Foto: APA/EVA MANHART

Mehr als ein Drittel der Menschen in Österreich sind der Meinung, Juden versuchten heute Vorteile daraus zu ziehen, Opfer während der Nazi-Zeit gewesen zu sein. Das glaubt immerhin auch ein Viertel der unter 25-Jährigen. Noch stärker ist diese Wahrnehmung allerdings unter türkisch- und arabischsprachigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung verbreitet. Für mehr als die Hälfte von ihnen trifft die besagte Aussage "voll und ganz" oder "eher schon" zu.

