Dann macht noch Smart auf der Automesse auf sich aufmerksam, mit dem #3, dem zweiten Modell nach dem #1 und in der neuen Ära. Mercedes hat die bisher eher glücklose Kleinstwagenmarke ja 2019 in ein 50:50-Prozent-Joint-Venture mit Geely eingebracht, bei dem die Aufgabenstellung so aussieht: Die Deutschen sind für das Design zuständig, die Chinesen für den ganzen Rest. Beim Smart #3 handelt es sich um die sportive SUV-Coupé-Interpretation des #1, und außer 4,40 m Länge gibt der Hersteller noch keine technischen Daten bekannt. Als Markstart in Europa ist der Herbst in Aussicht gestellt.