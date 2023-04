Der südkoreanische Sänger wurde am Dienstag leblos in seiner Seouler Wohnung aufgefunden. Angaben zur Todesursache gab es nicht

K-Pop-Star Moonbin ist im Alter von 25 Jahren verstorben. Foto: APA

Das K-Pop-Musiklabel schrieb zum Tod des Sängers auf Twitter: "Am 19. April hat uns ASTRO-Mitglied Moonbin plötzlich verlassen und ist zu einem Stern am Himmel geworden". Neben seiner Mitgliedschaft bei der Boyband Astro gehörte der 25-Jährige auch einer Gruppe mit dem Namen Moonbin & Sanha an. Zuvor hatte er als Tänzer und Model gearbeitet.

Kurzes Leben der K-Pop-Stars

Moonbin war nicht der einzige K-Pop-Star, der innerhalb der letzten Jahre unerwartet verstorben ist. 2017 nahm sich der 27-jährige Frontmann der Boyband Shinee, Kim Jong Hyun, das Leben. 2019 starb die 25-jährige Sängerin Sulli, die Mobbing im Internet ausgesetzt gewesen war. Nur einen Monat zuvor hatte der Tod einer weiteren bekannten Sängerin, Goo Hara, die K-Pop-Welt ebenfalls erschüttert. In beiden Fällen wurde Suizid vermutet. In allen Fällen wurde Suizid als Todesursache angenommen.



Ursache dafür dürfte auch das harte Training, der Erfolgsdruck und das stark reglementierte Leben der K-Pop-Stars sein. Als Teenager werden sie von Agenturen ausgewählt und durchlaufen eine strenge Karriereschule – inklusive Schönheits-Ops und Diätplänen. (Red, 20.4.2023)