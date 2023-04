Mit einer neuen Mobilitätsoffensive will der Tourismusverband Seefeld Urlauberinnen und Urlauber anlocken – wer mit den Öffis anreist, bekommt die Kosten erstattet

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Karwendelbahn ist in der Region Seefeld unterwegs. Sie verkehrt zwischen Seefeld und Innsbruck. Foto: Region Seefeld, Timo Borkowski Blick auf den Ort Seefeld Foto: Region Seefeld, Timo Borkowski

Die Region Seefeld startet am 1. Juni 2023 mit einer interessanten Mobilitätsoffensive: Wer umweltschonend mit der Bahn oder dem Flixbus anreist, erhält vom Tourismusverband die Reisekosten erstattet. Das heißt, Seefeld-Urlauberinnen und -Urlauber können sich ihre Reisekosten bis zu 150 Euro pro Person erstatten lassen (Kinder bis 15 Jahre: 75 Euro), wenn sie mindestens fünf Übernachtungen buchen, entweder online oder direkt bei der Unterkunft. Die Reisekosten gibt es zurück für Urlaubsaufenthalte zwischen 1. Juni und 30. November – gebucht werden kann aber auch schon vorher – bis der Budgettopf von 60.000 Euro aufgebraucht ist, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Schnell sein lohnt sich: aktuell liegen noch 51.100 Euro im Topf (Stand 26.4., 15.30 Uhr).

Vom Tourismusverband heißt es, dass man Touristinnen und Touristen einen Anreiz geben möchte, das Auto zuhause stehen zu lassen und mit den Öffis in die Region zu reisen, wegen der Nachhaltigkeit wärs. Und wie geht’s rund um Seefeld dann weiter? Auch mit den Öffis. Möglich soll das die neue Gästekarte "Plateau Card" machen, die während des Aufenthalts als Gratisticket für den öffentlichen Verkehr in der Region genutzt werden kann. Und zwar unabhängig wie man letztendlich anreist.

Bar ausgezahlt

Nach der Buchung muss man ein Online-Formular ausfüllen und die entsprechenden Dokumente hochladen. Nach etwa drei bis fünf Werktagen erhält man eine Bestätigung der Rückerstattung. Das Geld bekommt man aber erst während des Urlaubs vor Ort in der Tourismusinformation unter Vorlage aller Unterlagen in bar ausgezahlt.

Geworben wird auch mit einem neuen Mobilitätskonzepts, das die gesamte Region Seefeld ab dem 9. Juli vernetzen soll. An 365 Tagen im Jahr verbinden dann vier Buslinien und die Bahn alle fünf Orte der Ferienregion sowie Mittenwald und Telfs, verspricht man. Im Sommer und Winter kommen noch einmal zwei Linien nach Wildmoos und ins Gaistal dazu sowie Skibusse. Alle Öffis treffen sich am zentralen Bahnhof- und Busterminal in Seefeld und sind dort zeitlich aufeinander abgestimmt. (red, 26.4.2026)