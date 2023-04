Foto: APA/BARBARA GINDL

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) möchte wieder eine unorthodoxe Koalition bilden, mit der niemand gerechnet hätte: Am Donnerstag hat er eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und FPÖ vorgeschlagen, die bereits am Abend geplatzt zu sein schien, nachdem die die SPÖ diese Variante ausschlug. Am Freitag versammelte sich das Parteipräsidium der ÖVP in der Parteizentrale in der Merianstraße zur Beratung. Haslauer möchte der SPÖ noch bis Dienstag Bedenkzeit geben, ihre reflexartige Entscheidung zu überdenken.

Die Salzburger hätten eine "Sehnsucht nach Zusammenarbeit", deshalb habe Haslauer die Dreiervariante vorgeschlagen. Zudem hätte sich bei den Sondierungsgesprächen gezeigt, dass es keine unüberbrückbaren Unterschiede zwischen den drei stimmenstärksten Parteien gebe. Deshalb wolle der Landeshauptmann eine breite "Allianz für Salzburg", wie er es nennt. "Die SPÖ hat am Donnerstag reflexartig abgesagt. Ich möchte ihnen die Chance geben bis Dienstag noch einmal darüber nachzudenken", sagte Haslauer nach dem Parteipräsidium, das nur eine halbe Stunde gedauert hat.

SPÖ will Schwarz-Blau nicht salonfähig machen



In der SPÖ war am Donnerstag bereits schnell klar, dass man sich nicht auf eine Dreiervariante einlassen möchte. Für einen Posten wolle man nicht zum Feigenblatt einer schwarz-blauen Regierung werden, hieß es aus der Partei. Noch vor dem ÖVP-Parteipräsidum lud die SPÖ für den Vormittag ebenfalls zu einer Pressekonferenz in den Landtagsklub. In dieser winkte SPÖ-Chef David Egger erneut ab, für eine Dreier-Variante zur Verfügung zu stehen. "Wir sind eine stolze Bewegung, die sich nicht anbiedern muss", sagte SPÖ-Chef David Egger. Man wolle nicht das "rote Gewissensmascherl" sein, um Schwarz-Blau salonfähig zu machen.

Die Entscheidung des Präsidiums gestern sei klar gewesen. "Wir stehen für Stabilität, die können wir garantieren für eine Koalition zu zweit", betonte Egger und will sich damit die Option auf die Zweierkoalition offen halten. Er forderte die ÖVP auf, sich zu entscheiden. "Wir stehen bereit."



Solide Mehrheit für Schwarz-Blau

Eine Koalition von ÖVP und FPÖ würde mit 22 der insgesamt 36 Landtagsmandate über eine solide Mehrheit verfügen. Auf diese Variante drängen vor allem die schwarzen Bürgermeister auf dem Land. Dagegen sprach aber eigentlich, dass die ÖVP einen Regierungssitz hergeben müsste.

Schwarz-Rot ginge sich in Salzburg ebenfalls als Zweierkoalition aus, mit 19 Mandaten wäre diese aber nur knapp abgesichert. In dieser Konstellation könnte die Volkspartei fünf Regierungssitze behalten und der SPÖ nur zwei anbieten.

Berthold ruft Haslauer auf "Chaostage" zu beenden

Die Grüne Parteiobfrau Martina Berthold meldete sich am Freitag ebenfalls zum Ende der Sondierungsgespräche und Haslauers Dreiervorschlag zu Wort. "Landeshauptmann Haslauer soll diese Chaos-Tage rasch beenden und eine stabile Regierung ohne die Kickl-FPÖ bilden. Salzburg braucht vorwärtsgewandte Stabilität statt einer Rückkehr zum Retro-Proporz", sagte Berthold. Die Salzburger Grünen stünden für eine stabile Mehrheit und eine Politik des Miteinanders bereit, bringt sich Berthold erneut als Koalitionpartnerin ins Spiel (Stefanie Ruep, 28.04.2023)