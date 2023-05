Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen sich an Werktagen in der Früh an Straßen festkleben. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation wollen ab Dienstag bei der bereits dritten Aktionswelle den Frühverkehr in Wien an neuralgischen Punkten lahmlegen. Geplant sind tägliche Blockaden über zumindest drei Wochen hinweg. Die Gruppierung sprach von ihrer bisher größten Aktion.

Die Blockaden werden zum überwiegenden Teil wieder dem bereits bekannten Muster folgen: Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen sich an Werktagen in der Früh an Straßen festkleben, um so den Verkehr möglichst nachhaltig zu stören. Der harte Kern der Gruppe, der das entsprechende Ausbildungsmodul durchlaufen hat, um sich auf die Straße kleben zu können, umfasst inzwischen rund 200 Personen.

Seit Monaten blockiert die Gruppe in Österreichs Städten den Frühverkehr um auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam zu machen und Regierende zum Handeln zu bewegen. Unter anderem fordern sie ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen sowie ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen. (APA, red, 1.5.2023)