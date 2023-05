Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Der Fokus in der neuesten NoGo-Ausgabe liegt, wie soll es anders sein, beim Cupfinale am vergangenen Sonntag. Rapid musste sich 0:2 gegen Sturm Graz geschlagen geben. Dass ausgerechnet Manprit Sakaria, ein Ex-Veilchen, für beide Treffer verantwortlich war, macht den Schmerz nicht gerade kleiner. Aber woran hat es gelegen, dass der SCR weiter auf den nächsten Titel warten muss? Wie war die Stimmung im Stadion, wie war überhaupt der Tag in Klagenfurt? Markus war live dabei und berichtet uns alles detailliert.

Die Austria-Wien-Frauen treffen kommende Woche auf Wacker Innsbruck, ein Spiel, das auch für den Trainer der Mannschaft sehr wichtig sein wird, wie Stefan erklärt. Die Young Violets sind auf den letzten Tabellenplatz gerutscht, nachdem sie gegen Sturm Graz II 0:1 verloren haben. Rapid hingegen konnte sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschaffen, mit einem Punkt gegen Kapfenberg. Der neue Austria-Präsident ist ebenfalls designiert, es ist Kurt Gollowitzer. Das April-Tippspiel ist Geschichte, wir gratulieren dem Gewinner, stellen aber gleichzeitig fest, dass vor dem Tippspiel nach dem Tippspiel ist und legen mit unseren Mai-Prognosen los.

Frage der Woche

Ist die Rapid-Saison noch zu retten? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 2.5.2023)