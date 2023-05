Mehr als 70 Jahre hat Queen Elizabeth II. regiert. Mit ihrem Tod am 8. September 2022 wurde ihr ältester Sohn Charles König. Am Samstag findet nun die Krönung statt. Offizielle Ansprachen und Aussagen in der Öffentlichkeit gehören bei der königlichen Familie zum Business dazu. Manchmal sind diese recht staatstragend, manchmal zeigen die britischen Royals durchaus auch Humor. Aber von wem stammen diese Zitate?

Testen Sie Ihr königliches Zitatewissen!

Und, wie haben Sie beim Quiz abgeschnitten? Welches Zitat der britischen Royals ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Verfolgen Sie alles rund um die königliche Familie in den Medien? Werden Sie sich am Samstag die Krönung anschauen? Oder sind Sie froh, wenn Sie von Königshäusern nichts hören? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (wohl, 4.5.2023)