Neben dem Xbox Game Pass, Playstation Plus, dem Google Play Pass und dem in Netflix integrierten Game-Angebot bietet auch Apple mit Apple Arcade ein Gaming-Abo, bei dem die Fans gegen eine monatliche Gebühr auf eine Auswahl an Spielen zugreifen können. So wie bei Google und Netflix wird auch bei Apple hauptsächlich auf iPhone und iPad gezockt, womit die Anbieter einen Trend bedienen: Auch in Österreich spielen mehr als die Hälfte der Gamerinnen und Gamer auf mobilen Geräten.

Am 4. Mai baut Apple sein Gaming-Angebot um 20 weitere aus. Dass Masse aber nicht zwingend Klasse ist, das weiß man auch in Cupertino – weshalb weniger die Zahl der Exklusivtitel per se, sondern die einzelnen Namen für Aufsehen sorgen dürften.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate" in Apple Arcade

So kündigt Publisher Paramount gemeinsam mit Developer Super Evil Mega Corp an, dass mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate" das nächste "Turtles"-Spiel das Licht der Welt erblicken wird – und zwar exklusiv für Apple Arcade.

In "TMNT: Splintered Fate" prügeln sich die Turtles wieder durch New York. Foto: Super Evil Mega Corp

Hierbei handelt es sich um ein Koop-Spiel im Roguelike-Stil, bei dem sich die berühmten Schildkröten in der isometrischen Perspektive auf die Suche nach ihrem verschollenen Mentor, der mutierten Ratte Splinter, machen. Die Story wird mit Dialogen im Graphic-Novel-Stil erzählt, Spielerinnen und Spieler prügeln sich durch New York und entwickeln ihre Schildkröten stetig weiter.

Die Steuerung wird über Touch ebenso wie über Controller möglich sein. Außerdem werden verschiedene Apple-Geräte unterstützt: Das Game lässt sich mit grafischen Einschränkungen auf einem alten iPhone 6 ebenso wie in 4K-Auflösung via Apple TV spielen.

Neuigkeiten für "Sim City"-Fans

Ein anderer neuer Exklusivtitel für Apple Arcade ist "Cityscapes: Sim Builder" des Developers Magic Fuel Games – ein Studio, das 2015 von Menschen gegründet wurde, die zuvor an den berühmten "Sim City"-Spielen mitgearbeitet haben. Und genau in diese Kerne der Städtebau-Simulationen schlägt auch "Cityscapes: Sim Builder".

Auch hier geht es darum, eine Stadt aufzubauen und unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu verwalten, wobei ganz im Geist der Zeit ein Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt wird: Jede Entscheidung wirkt sich auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung aus.

"Cityscapes: Sim Builder" erinnert stark an "Sim City". Foto: Magic Fuel Games

Außerdem können Gebäude und Straßen farblich angepasst, Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm oder die Freiheitsstatue in der eigenen Stadt errichtet werden. Gesundheit, Verbrechen, Feuersicherheit und Wasserversorgung müssen verwaltet werden, die entsprechende Performance wird auf farbigen Übersichtskarten dargestellt, die von Menschen mit Farbenblindheit entsprechend angepasst werden.

Auf Nachfrage des STANDARD wird bestätigt, dass auch hier diverse Geräte und Eingabemethoden unterstützt werden: Die Stadt lässt sich also auch per Touch- oder Controller-Steuerung aufbauen, wenn man das möchte.

"What the Car?" und "Landwirtschaftssimulator"

Ein weiteres, äußerst obskures Highlight ist "What the Car?", das neue Werk des dänischen, auf "Comedy Games" spezialisierten Studios Triband, das zuvor schon mit dem Golfspiel "What the Golf?" das Genre der Sportspiele durch den Kakao zog. Nach 2,5 Jahren Arbeit ist "What the Car?" eine Renn-Simulation, die das Studio laut Eigenangabe entwickelt hat, "ohne irgendeine Ahnung von Autos zu haben". Entsprechend haben die Autos Beine und gehen Hobbys nach – etwa Angeln oder Karaoke. Das Ergebnis verspricht, äußerst skurril zu werden.

Ein fliegendes Auto mit Beinen? Bei "What the Car?" ist vieles möglich. Foto: Triband

Fans der "Landwirtschaftssimulator"-Reihe können sich außerdem die Wartezeit auf den "LS 23" verkürzen, der am 23. Mai für die Switch und mobile Geräte erscheinen soll. Mit dem "Farming Simulator 20+" kommt eine aufgebohrte Version des ebenfalls von Giants Software entwickelten Vorgängers ins Apple-Abo. Über 100 verschiedene Fahrzeuge wurden hierfür offiziell lizenziert, und Nutztiere gibt es natürlich auch. Ein Exklusivtitel ist das Spiel allerdings nicht, in Googles Play Store kann das Game ebenfalls erworben werden.

Neu in Apple Arcade: die Liste

Insgesamt nimmt Apple Arcade per 4. Mai die folgenden Spiele offiziell in den Spielekatalog auf:

TMNT Splintered Fate (Paramount)

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

What the Car? (Triband)

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Chess Universe+ (Tilting Point)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (Giants Software)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

LIMBO+ (Playdead)

My Town Home – Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

TIME LOCKER+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)





Konkurrenz zu Netflix

Mit diesem Ausbau des Katalogs positioniert sich Apple entsprechend auf dem Gaming-Markt, der nach Umsatz größten Entertainmentbranche der Welt. Auffallend ist dabei unter anderem der teils direkte Angriff auf Netflix, welche ebenfalls Mobile Games in ihrem Abo inkludieren.

Diese hatten zu Jahresanfang mit der Aufnahme des "Turtles"-Games "Shredder's Revenge" in den eigenen Katalog für Aufsehen gesorgt, mit "Terra Nil" bietet man ebenfalls ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Aufbauspiel. Und Gerüchten zufolge sollen die Netflix-Games künftig auch auf Smart -TVs spielbar sein.

Katerstimmung bei Microsoft

Schlechte Stimmung herrscht indes bei den Microsoft-Fans. Hier war der Koop-Vampirshooter "Redfall" eine derart große Enttäuschung, dass Xbox-Besitzer mit einem Verkauf ihrer Konsole liebäugeln, sollte sich das ebenfalls mit viel Hype beworbene "Starfield" ebenfalls als Bauchfleck entpuppen. Generell, so merken manche Kommentatoren an, fehlte es dem Gamepass zuletzt wirklich an großen Hits. (Stefan Mey, 4.4.2023)