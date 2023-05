Im Jänner auf der Brüsseler Motorshow, vorige Woche in Mailand, jetzt in Wien. Dann geht es zurück nach Paris und anschließend womöglich nach Übersee: Citroën schickt sein cleveres Konzeptfahrzeug auf Roadshow, um eine möglichst breite Öffentlichkeitswirkung mit der Kernbotschaft zu lukrieren. Und die lautet: Alles infrage stellen, was momentan im Automobilbau sakrosankt scheint. Runter mit Masse und Komplexität, rein mit wiederverwerteten Materialien zwecks Optimierung der Nachhaltigkeit, rauf mit der Lebenszeit.

Dieses "Labor auf Rädern" soll Wege aufzeigen, wie ein Elektromobil nur eine Tonne auf die Waage bringen kann bei praktikablen 400 Kilometern Reichweite (aus einer 40-kWh-Batterie), wobei aus Effizienzgründen die Höchstgeschwindigkeit 110 km/h betragen soll, auch um den Verbrauch in den Zielkorridor von 10 kWh/100 km zu befördern. 10 kWh? Das wäre etwa die Hälfte des heutigen Durchschnitts und 20-mal so viel wie bei einem Elektrofahrrad.