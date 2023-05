Die 70-jährige Nadiya Trubchaninova kniet am Sarg ihres 48-jährigen Sohnes bei dessen Begräbnis am Friedhof von Mykulychi am Rande von Kiew. Das Bild ist Bestandteil einer Serie von Bildern der Associated Press, die mit dem Pulitzer Prize für Breaking News Fotografie ausgezeichnet wurde.