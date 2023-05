Wolodymyr Selenskyj im Kreise seiner Unterstützerinnen und Unterstützer. Foto: APA / AFP / Federico Gambarini

Aachen schmiegt sich als ein historisch bedeutender Ort ins Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Nur wenige Kilometer entfernt beginnen die Ardennen. Bei einer Fahrt durch die Großregion, Richtung Frankreich, findet man überall Zeugnisse von Krieg, Tod und Leid – vom Wüten im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg.



Es ist daher kein Zufall, dass diese kleine Stadt, in der einst der erste "europäische" Kaiser Karl der Große regierte, seit 1950 jedes Jahr eine Persönlichkeit ehrt, die sich um Aussöhnung und Frieden in Europa verdient machte. Aachen hat schon viele hohe Politikerinnen und Politiker gesehen. Weltstaatsmänner und -frauen: Bill Clinton, Charles de Gaulle, Jean Monnet, Konrad Adenauer, in neuerer Zeit Simone Veil, Helmut Kohl, François Mitterrand, Angela Merkel und, und, und.

Fast allen Staats- und Regierungschefs, die seit der Befreiung Deutschlands von der Nazi-Herrschaft die europäische Einigung vorangetrieben haben, wurde die Karls-Medaille umgehängt. In Friedenszeiten.

Historische Verantwortung

Umso bemerkenswerter war die Feier im Krönungssaal des Aachener Rathauses am Sonntag. Der Karlspreis 2023 ging an Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ganze ukrainische Volk, wie Laudator Olaf Scholz extra betonte. Einen Friedenspreis für ein Land, das in einem von Russland geführten Eroberungskrieg um sein Überleben kämpft, das gab es noch nie.

Es war ein mehr als nur symbolischer Akt, weil nicht nur ein deutscher Kanzler und der polnische Premier, sondern auch die aus Deutschland stammende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen uneingeschränkte Unterstützung zusagten. Die Europäer bauen militärische Hilfen stark aus.

Die Botschaft an Moskau ist eindeutig: "Die Ukraine gehört zu uns." In der Ukraine stehen Freiheit und Frieden des ganzen Kontinents auf dem Spiel, die EU-Staaten kämpfen darum. Auch die Deutschen – aus historischer Verantwortung. (Thomas Mayer, 15.5.2023)