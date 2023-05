In einem ÖBB-Zug kam es am Sonntagabend zu verstörenden Durchsagen. Foto: APA/ROBERT JAEGER

In einem ÖBB RailJet, der von Bregenz unterwegs nach Wien war, kam es am Sonntagabend kurz vor St. Pölten zu verstörenden Durchsagen. Nicht der nächste Halt wurde angesagt, sondern etwa zehn Minuten lang über Lautsprecher in allen Waggons lautstark Hoppalas der Schauspielerin Chris Lohner eingespielt, mit der seit Jahren die Durchsagen für die ÖBB aufgenommen werden.

"Sieg-Heil"-Rufe

Die zunächst unterhaltsamen Einspielungen waren ungewöhnlich laut, was bereits für Irritationen bei einigen Passagiererinnen und Passagieren sorgte. Doch dann war plötzlich ein Ausschnitt aus einer historischen Aufnahme einer Hitler-Rede über alle Lautsprecher im Zug zu hören. Danach folgte einmal ein "Heil-Hitler" und mehrere "Sieg-Heil"-Rufe. Im Zug befand sich auch STANDARD-Redakteurin Colette Schmidt, die über den Vorfall twitterte.

In einem anderen Waggon fuhr der Grünen-Abgeordnete David Stögmüller mit, der die letzten Sekunden der Durchsage auf einem Video festhalten konnte. Er wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten. In der Zeit, in der die Lohner-Hoppalas und die Hitler-Rede abgespielt wurde, konnten keine anderen Durchsagen im Zug geschalten werden. Stögmüller berichtete darüber, dass die Zugbegleiterin verzweifelt versuchte, das Ganze zu stoppen, jedoch nichts unternehmen konnte.

Die ÖBB antwortete auf Twitter, dass man mit Hochtouren daran arbeite, die "technischen Störungen" zu beheben. Auch heißt es: "Leider kommt es derzeit in einzelnen Zügen zu irritierenden Durchsagen, von denen wir uns inhaltlich klar distanzieren!" Offenbar kam schon in den vergangenen Tagen in mehreren Zügen zu solchen Zwischenfällen. (hel, cms, 14.5.2023)