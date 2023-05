Geld spielt für das enorme Bauprojekt offenbar keine Rolle. Foto: Neom

Lediglich 57 Kilometer und damit nur rund 15 Minuten wird der neue Highspeed-Zug fahren können. Dennoch wird das neue Projekt rund 1,4 Milliarden Euro kosten. Damit reiht sich eine weitere berichtenswerte Episode in die von Kritik begleitete Geschichte des saudi-arabischen Bauprojekts Neom.

Industrie 4.0

"Die Struktur einer linearen Stadt ist ein Gedankenfehler," erklärte im Februar ein heimischer Architekt dem STANDARD. Gesprochen wurde über die mitten in der Wüste entstehende Superstadt The Line, an der sich seit der Ankündigung des Projekts die Geister scheiden. Mitten in der Wüste eine 170 Kilometer lange Stadt für neun Millionen Menschen zu bauen, die laut eigenem Marketing CO2-neutral entstehen soll, ist nur einer von vielen strittigen Punkten rund um die Wüstenstadt.

The Line ist dabei allerdings nur einer von mehreren Bausteinen des Projekts Neom, das Saudi-Arabien unabhängiger vom Ölexport machen soll. Man will mit mehreren Urlaubsdestinationen den Tourismus ankurbeln und dabei nicht kleckern, sondern klotzen. Der neue Zug soll allerdings nicht die zwei zum Projekt gehörenden Urlaubsorte verbinden, sondern die Stadt The Line mit dem neuen Industriekomplex Oxagon. Dieser wird auf der Website von Neom "Reise zur Industrie 4.0" genannt. Ein automatisierter Hafen soll dabei genauso vorhanden sein wie ein "inspirierendes Ökosystem für Forschung und Innovation".

NEOM

Am Roten Meer

Die Zugverbindung zwischen The Line und Oxagon wird Highspeed-gestützte Gleise in beide Richtungen bieten. Nach Fertigstellung können Pendler mit bis zu 230 km/h schnell an ihr Ziel reisen. Bei einer Zugstrecke von 57 Kilometern ist das eine Fahrt von rund 15 Minuten. Zusätzlich wird es noch zwei Gleisstrecken für Frachtzüge geben, die diese Geschwindigkeit allerdings nicht unterstützen.

Gebaut wird die Zugverbindung von dem italienischen Unternehmen Webuild und dem dazugehörigen Joint-Venture-Partner Shibh Al Jazira Contracting Company (SAJCO). Laut "Arabian Business" ist der Vertrag 1,4 Milliarden Euro schwer. Bisherige Projekte von Webuild waren etwa die Mailänder U-Bahn-Linie 4 und ein Hochgeschwindigkeitszugprojekt in Texas. Mit der Firmenniederlassung Salini Saudi Arabia hat das italienische Unternehmen zudem schon Bauprojekte in Saudi-Arabien umgesetzt, etwa 70 Gesundheitszentren.

So soll die Industriestadt Oxagon am Ende aussehen. Foto: Neom

Einen offiziellen Zeitplan für das Zugprojekt gibt es noch nicht. Die Satellitenaufnahmen von The Line zeigen aber, dass auch der Zielort des Zuges noch ein paar Jahre Bauzeit benötigen wird. (aam, 15.5.2023)