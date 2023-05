Musik werde er weiterhin machen, beteuert der 33-jährige Künstler, doch er habe "als The Weeknd alles gesagt, was ich sagen kann"

Wird trotz Namensänderung weiterhin Musik machen: Abel Tesfaye, bisher besser bekannt als The Weeknd. Foto: imago images/UPI Photo

Cat Stevens wurde zu Yusuf Islam, Prince wurde zu The Artist Formerly Known As Prince. Wer wird The Weeknd? 1990 geboren, ist der Kanadier einer der erfolgreichsten Musiker derzeit. Hits wie "Blinding Lights", "Save Your Tears" oder "I Feel It Coming" gehen auf sein Konto, auf Spotify hat er über 100 Millionen Hörer im Monat. Dafür hat ihn im März Guinness World Records statistisch zum erfolgreichsten Musiker des Planeten gekürt.

Vor einer Woche hatte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, in einem Interview mit dem Magazin "W" erklärt, er befinde sich auf einem "kathartischen Weg" und sei allmählich bereit, das "Kapitel" The Weeknd "zu schließen". Er wolle seine Kunstfigur "töten", diese "Haut" abstreifen und "neu geboren" werden. Das Album, an dem er gerade arbeite, könnte das letzte unter dem Künstlernamen sein. "Ich habe als The Weeknd alles gesagt, was ich sagen kann", gab er in dem Gespräch anlässlich des Starts seiner HBO-Serie "The Idol" (mit Lily-Rose Depp, ab 4. Juni) an. Musik werde er aber weiterhin machen – "vielleicht als Abel, vielleicht aber auch als The Weeknd".

Nun hat er seinen Auftritt in den sozialen Netzwerken teils neu gelabelt. Abel Tesfaye heißt er seit Montag auf Twitter. Auf Instagram findet man ihn noch unter dem bekannten Künstlernamen, sein Geburtsname steht aber im Profil. The Weeknd hatte Tesfaye als Künstlernamen seit 2009 in Verwendung. (red, 16.5.2023)