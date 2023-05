Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Die Wiener Derbys der Saison 2022/23 sind Geschichte. Die Austria hat nun schon seit 2019 keines mehr verloren. Wir analysieren das Duell vom Wochenende genau und unstrukturiert, nehmen uns aber über eine Stunde Zeit dafür. Was sind die Lehren? Was hat gefallen? Wie geht's weiter in der Saison? Der eine oder andere Spieler hat sich im Laufe der Saison in die Fußball-Auslage gespielt.

Wir sprechen darüber, wer die Austria beziehungsweise Rapid verlassen könnte und wer unbedingt bleiben soll. Die weiteren Themen: Die FAK-Damen sind nun endlich die Nummer eins in Wien, aber am Sonntag folgt auch für sie das Wiener Derby gegen die Vienna, bei dem es um den fünften Platz geht. Der Abstiegskampf in der zweiten Liga bleibt leider für Rapid II, ist aber vor allem für die Young Violets höchst brisant. Die Young Violets sind noch immer am Tabellenende zu finden. Viel Spaß beim Hören!

Frage der Woche

Bleibt Zoran Barisic r über den Sommer hinaus Trainer von Rapid? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 16.5.2023)