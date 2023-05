Mit dem Zug in den Urlaub zu fahren, ist ein Trend – gerade in der Hochreisezeit braucht es für Bahnreisen aber besonders gute Planung

Reisen mit dem Zug werden nicht nur aus Klimaschutzgründen immer beliebter. Aber die Zeiten, in denen man sich ein Interrail-Ticket kaufen und sich einfach ganzen Sommer in diverse Züge setzen konnte, sind vorbei – große Reisen mit dem Zug wollen vor allem in der sommerlichen Hochsaison geplant sein. Welche Länder sich dafür besonders gut eignen, auf welche Fallen man achten muss und mit welchen Tricks sich beim Zugfahren Geld sparen lässt, das hören Sie in der neuen Folge von "Besser leben". Außerdem gibt es neben Tipps für die beste Platzreservierung eine kleine Packliste. (red, 11.5.2023)



