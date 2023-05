Franzmeier übernimmt Hauptrolle in Peter Turrinis Uraufführung "Es muss geschieden sein" – Premiere am 13. Juli

Johannes Krisch muss krankheitsbedingt passen. Foto: Robert Newald

Gutenstein – Johannes Krisch fällt heuer für die Hauptrolle in Peter Turrinis Uraufführung "Es muss geschieden sein" bei den Raimundspielen Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) krankheitsbedingt aus. Ersetzt werde er durch Günter Franzmeier, wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt. Premiere ist am 13. Juli, 15 weitere Vorstellungen gehen bis 6. August über die Bühne. Franzmeier spielte 2014 den Fortunatus Wurzel in "Der Bauer als Millionär" bei den Raimundspielen Gutenstein.

In Turrinis Werk wird im Jahr 1848 in einem kleinen Theater "Der Bauer als Millionär" geprobt, während die Revolution immer näher rückt. Der Erzähler Adam Holzapfel – gespielt von Franzmeier – führt durch das Stück und übernimmt weitere Rollen. Turrinis neuestes Werk wurde für die Raimundspiele Gutenstein geschrieben, die Teil des Theaterfests Niederösterreich sind. Der gebürtige Oberösterreicher Franzmeier ist seit 1988 Schauspieler, war Ensemblemitglied des Volkstheaters Wien und ist seit 2022 im Ensemble des Theaters in der Josefstadt. Zu sehen war er auch im Fernsehen, zum Beispiel in 13 "Tatort"-Folgen in Wien. (APA, 17.5.2023)